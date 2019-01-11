Амурчане смогут получить деньги на покупку комплекта цифрового телевидения

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Минсоцзащиты Амурской области предоставит отдельным категориям граждан, проживающим в населенных пунктах региона, не охваченных цифровым наземным телерадиовещанием, денежную выплату на покупку и установку специального оборудования для приема цифрового спутникового телевидения. Оборудование необходимо для бесплатного просмотра цифрового телевидения с более четкой картинкой и качественным звуком.

С 2019 года Приамурье вместе со всей Россией переходит от аналогового телевещания к цифровому. В связи с предстоящими изменениями министерство социальной защиты населения Амурской области разработало порядок предоставления денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в населенных пунктах региона, не охваченных цифровым наземным телерадиовещанием, для оплаты оказанных услуг по приобретению и установке оборудования для приема цифрового спутникового телевидения.

В соответствии с порядком денежную выплату на приобретение и установку оборудования смогут получить следующие категории граждан:

– малоимущие семьи с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного губернатором области; – семьи, имеющие детей-инвалидов; – семьи, один из членов которых является инвалидом; – одиноко проживающие инвалиды; – одиноко проживающие граждане после установления (назначения) им страховой пенсии по старости, а в случае получения иных видов пенсий – по достижении ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Денежная выплата будет предоставляться гражданам, зарегистрированным по месту жительства (пребывания) в населенных пунктах Амурской области, которые не охвачены цифровым наземным телерадиовещанием (перечень населенных пунктов, не охваченных цифровым наземным телерадиовещанием, размещен на сайте минсоцзащиты области), подходящим под определенную категорию.

Размер денежной выплаты будет определяться исходя из фактической стоимости оказанных услуг по приобретению и установке оборудования (но не более 6 000 рублей). В случае если стоимость оборудования будет превышать 6 000 рублей, разница стоимости услуг будет оплачиваться гражданами самостоятельно. Денежная выплата на приобретение и установку оборудования будет предоставляться однократно.

Амурчанам, которые подходят по критериям и проживают в населенных пунктах области, не охваченных цифровым наземным телерадиовещанием, необходимо в срок до 1 июля 2019 года представить в управление социальной защиты населения по месту жительства следующие документы: копию документа, удостоверяющего личность; копию документа, удостоверяющего личность представителя гражданина, и документа, подтверждающего его полномочия (в случае подачи заявления представителем гражданина); документы, подтверждающие отнесение гражданина к категории граждан, имеющих право на получение денежной выплаты.

По результатам рассмотрения пакета документов в управлении социальной защиты населения по месту жительства будет приниматься решение о наличии (отсутствии) у гражданина права на предоставление денежной выплаты. В случае принятия положительного решения будет необходимо до 1 декабря 2019 года представить в управление социальной защиты населения по месту жительства копию договора и копию акта оказанных услуг по приобретению и установке оборудования.

Перевод сетей телерадиовещания на цифровые технологии проводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результате прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах, пишет пресс-служба министерства.