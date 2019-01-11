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11января
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Амурское предприятие впервые в России наладило поставки соевого шрота в Японию

Амурское предприятие впервые в России наладило поставки соевого шрота в Японию
Фото: «Соя АНК»

Поставки соевого шрота, произведенного в Амурской области, налажены в Японию. Бизнес-процесс в этом направлении осуществлен впервые в России, рассказал исполнительный директор ООО «Соя АНК» Степан Инюточкин. Первая пробная партия в 102 тонны предприятием-импортером получена и проверена на качество – экспертиза подтвердила, что продукт соответствовал высоким стандартам и не содержит ГМО.

«По той информации, которую мы запросили на таможне, это впервые, когда соевый шрот без ГМО экспортировался из России в Японию. Партию в 102 тонны отправили в конце ноября, в декабре предприятие ее получило, провели оплату и проверили на качество: продукт соответствует высоким стандартам, продукт без ГМО», – сказал Степан Инюточкин.

Импортером стало крупное предприятие в Японии, в состав которого входит около 10 заводов по производству комбикорма для сельскохозяйственных животных. Следующая партия, которая поступит им из Приамурья, – 200 тонн. «В планах объемы могут вырасти до тысячи тонн в месяц», – отметил Инюточкин.

Наладив сотрудничество с предприятиями в Японии, «Соя АНК» ведет переговоры с потенциальными импортерами из других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности – Южной Кореи и Китая.

Запросы приходят на поставку не только соевого шрота, но и соевого масла, лецитина, жирных кислот. Есть спрос на фуражную пшеницу в такие страны, как Вьетнам, Филиппины.

«В плане доставки груза мы конкурентоспособны по контейнерным перевозкам, то есть объем до 500 тонн осуществим. Перевозка навалом (безтарная перевозка – Прим. ред.) – партии до 3 000-5 000 тонн из-за отсутствия инфраструктуры пока невозможна», – сказал Степан Инюточкин.

«Соя АНК» – маслоэкстракционный завод, с 2014 года выпускающий соевое масло, а также шрот – обязательный компонент в производстве протеиновых комбикормов. Производственные мощности позволяют выпускать предприятию 50 тысяч тонн шрота и 10 тысяч тонн масла.

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#производство #экономика

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