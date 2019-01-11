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11января
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сегодня, 09:43 0

Студентам могут дать дополнительную отсрочку от армии

Студентам могут дать дополнительную отсрочку от армии
Фото: Амур.инфо

В Госдуме планируют дать молодым людям более широкие образовательные возможности. Студенты смогут получить дополнительную отсрочку от армии.

В нижней палате российского парламента успешно прошел первое чтение законопроект, упрощающий жизнь будущим студентам, которым 18 лет исполнилось еще в школе. По действующим правилам, они имеют право получить отсрочку от воинской службы только для обучения в бакалавриате – на магистратуру она не распространяется.

Как рассказал Вячеслав Володин, документ «исправляет эту несправедливость» и вводит право на вторую отсрочку, которая позволит парням получить полное высшее образование без перерывов, независимо от даты его рождения.

Обсуждаемый закон, разработанный вице-спикером Ириной Яровой, главой комитета по обороне Владимиром Шамановым и его первым заместителем Андреем Красовым, предоставит возможность получения отсрочки и тем ребятам, которые намерены получить среднее профессиональное образование, сообщает Eg.ru.

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#военные #студенты

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