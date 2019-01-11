Фекальная горка в Чигирях вновь дала о себе знать (видео)

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Житель села Чигири Благовещенского района Алексей снова вышел на связь с редакцией ИА «Амур.инфо». Мужчина сообщил, что на месте фекальной горки была новая течь нечистот.

На месте амурчанин снял видео. В ролике он уточнил, что запись велась утром 11 января, около 07:00. На улице в это время еще было темно, и мужчина использовал для освещения местности фонарь.

По телефону Алексей сообщил, что опять произошло переполнение септика. После обращения в ЕДДС прибыла машина, была произведена откачка. В настоящее время течи не наблюдается.

Глава Чигиринского сельсовета Любовь Андреева сказала информагентству, что фекальную горку должны начать ликвидировать сегодня, 11 января. Для этого задействуют бульдозер.

Как сообщало Амур.инфо, о фекальной горке в Чигирях, с которой катаются дети, стало известно 9 января. Новость о ней быстро разошлась по российским СМИ и социальным сетям, став настоящим мемом. Также сообщалось, что горку должны убрать до 12 января.