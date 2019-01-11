В Саудовской Аравии упрощают процедуру развода: обзор прессы

Король Малайзии, женившись на русской, отрекся от престола; Шойгу вернул в Россию из Лаоса 30 «тридцатьчетверок»; цены на бензин растут. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

«Комсомольская правда» рассказывает о том, что король Малайзии из-за русской жены отрекся от престола. Ну, дело житейское, стоит ли заострять внимание на семейных разборках далеких и не совсем понятных нам малайзийцев, когда можно прочесть о том, что Шойгу вернул в Россию из Лаоса 30 танков Т-34, стоявших там по сию пору на вооружении. Подчеркивается, что танки полностью готовы к боям и походам. Что это? Наверное, министр обороны посмотрел нашумевший фильм «Т-34» и понял, что надеяться можно только на то, что выпущено отцами и дедами.

Также в номере

Еще в «Комсомолке» публикуются фрагменты интервью Натальи Поклонской, в котором она рассказывает, как ей и ее мужу не дали бороться с коррупцией среди депутатов Госдумы. Прочитал. Несчастная Наталья: то у нее в борьбе с «Матильдой» фиаско, то в борьбе с коррупцией. Так и хочется пожалеть народную избранницу и еще и еще раз избрать ее депутатом в надежде, что у нее всё получится!

А еще прочтите о том, что главой Минтруда Топилиным бюджетникам обещан рост зарплат. Правда, ненамного и не сейчас. И не рост, и не зарплат. И поехали дальше.

Очень интересно

Дальше у нас «Амурская правда», рассказавшая о том, что цены на жилье в Благовещенске перестали расти. Зато в рост пошли пенсии, чему посвящен другой материал.

Еще, думаю, читателя заинтересуют объяснения по поводу роста цен на бензин – их дали в правительстве области. Хотя, с другой стороны, вряд ли даже после правительственных объяснений при посещении АЗС жаба давить перестанет, да?

Также в номере

Не пропустите в «Амурке» публикацию Андрея Анохина о посещении им государственного стоматолога (прямо в заголовке поясняется, что он испытал это дело на себе). Еще не приступив к чтению, вспомнил, как в студенческие годы «на картошке» (то есть, когда всех посылали в колхоз на уборку) заработал флюс. После этого фильмы ужасов смотрю как кинокомедии. А публикацию прочтите: это же Анохин!

Полный абзац

О росте цен на бензин пишет сегодня и «Российская газета». Но вряд ли вы узнаете что-то новое. Тут ведь все понятно: если из вашего кармана вытаскивают деньги, значит, они появятся в другом кармане. Вот и все. Поэтому сразу начните читать о том, какая техника войдет в наш дом, в наш быт если не завтра, то все равно вот-вот. Всякие гибкие, сворачивающиеся в трубочку смартфоны – это уже не новость. Беспилотные автомобили, которых не введешь в заблуждение резкой остановкой перед ними или неожиданным подрезанием – тоже чуть ли не вчерашний день. А вот «умные» холодильники! Это – да! «Умный» холодильник не позволит вам набивать желудок после 7 вечера, запретит хранить продукты больше месяца, а главное – не выдаст с утра бутылку пива, как бы вы ни упрашивали. Короче, не холодильник, а жена какая-то!

На посошок

И в завершение – «Российская газета-Неделя». Это издание для неспешного вечернего чтения. В сегодняшнем номере если что и прочесть «утреннего», так это о том, как бороться с похмельем посредством ухи – ее надо сварить правильно и из «правильной рыбы». Но вряд ли рецепт будет для вас актуальным на излете рабочей недели – у вас явно уже другие заботы и помыслы, и потому я заострю ваше внимание на списке книг-новинок, которые стоит прочесть, и на маленькой заметочке о том, что в Саудовской Аравии законодательно упростили процедуру развода. Достаточно послать жене смску о том, что она уже не жена. И всё. И всё!!!

И, бросив взгляд на информацию газеты, что сегодня Международный день «спасибо», я откладываю газету до вечера и говорю вам спасибо за то, что прочитали.