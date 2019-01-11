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11января
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сегодня, 08:56 2

В Госдуме решили защитить Курильские острова от претензий Японии

В Госдуме решили защитить Курильские острова от претензий Японии
Фото: google.ru/maps

В Госдуму РФ внесен федеральный законопроект, устанавливающий принципы рассмотрения территориальных претензий к России со стороны Японии относительно Курильских островов. Проект внес депутат парламента от ЛДПР Сергей Иванов, пишет «Накануне.RU».

«Курильские острова, входящие в состав Российской Федерации, являются неотъемлемой частью РФ в составе Сахалинской области», – говорится в тексте законопроекта. Там же перечислена вся цепь островов между Камчаткой и островом Хоккайдо.

В документе отмечено, что острова принадлежат России по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации, Потсдамской декларации, Мирного договора с Японией.

«Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению», – говорится в проекте.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что не будет переселять россиян при передаче Курильских островов. МИД России вызвал японского посла в РФ Тоёхиса Кодзуки из-за недостоверных высказываний руководства страны относительно достигнутых договоренностей.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    37 минут назад

    те кто надо уже давно все решили. сейчас поиграют в демократию, потом сделают по своему. первый раз что ли?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    26 минут назад

    Кто?

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