В Госдуме решили защитить Курильские острова от претензий Японии

«Курильские острова, входящие в состав Российской Федерации, являются неотъемлемой частью РФ в составе Сахалинской области», – говорится в тексте законопроекта. Там же перечислена вся цепь островов между Камчаткой и островом Хоккайдо.

В документе отмечено, что острова принадлежат России по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации, Потсдамской декларации, Мирного договора с Японией.

«Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению», – говорится в проекте.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что не будет переселять россиян при передаче Курильских островов. МИД России вызвал японского посла в РФ Тоёхиса Кодзуки из-за недостоверных высказываний руководства страны относительно достигнутых договоренностей.