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Малооблачно, небольшой мороз: прогноз погоды в Амурской области на 11 января

Малооблачно, небольшой мороз: прогноз погоды в Амурской области на 11 января
Фото: Амур.инфо

11 января в Амурской области малооблачно, без осадков. Слабый снег возможен только местами по северо-западу. Ветер с юго-запада дует со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха составит в течение дня минус 8...13 градусов. На севере – 12...17, местами – до 27 градусов ниже нуля.

В Благовещенске малооблачно. Южный ветер дует со скоростью 4-9 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 7...9 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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