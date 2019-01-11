Малооблачно, небольшой мороз: прогноз погоды в Амурской области на 11 января
11 января в Амурской области малооблачно, без осадков. Слабый снег возможен только местами по северо-западу. Ветер с юго-запада дует со скоростью 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха составит в течение дня минус 8...13 градусов. На севере – 12...17, местами – до 27 градусов ниже нуля.
В Благовещенске малооблачно. Южный ветер дует со скоростью 4-9 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 7...9 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.
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