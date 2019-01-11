В ВВО планируют набрать около 14,5 тысячи кандидатов на военную службу по контракту

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До конца 2019 года для войск Восточного военного округа специалистами пунктов отбора на военную службу по контракту планируется набрать на службу около 14,5 тысячи человек. Из них около 7 тысяч – из числа военнослужащих по призыву и около 6,5 тысячи граждан, прибывающих в запасе, в том числе 1 000 человек с высшим и средним техническим образованием.

Сотрудники выездных групп, работа которых планируется за пределами ВВО, до конца года должны подобрать около 2 тысяч желающих пройти военную службу в воинских частях округа, пишет пресс-служба ВВО.

На выбор кандидатам на военную службу предоставлены различные специальности в общевойсковых объединениях округа, на Тихоокеанском флоте, а также в армии ВВС и ПВО. Наиболее востребованными специальностями традиционно являются водители категорий С, Д, Е.

Агитацию граждан в небольших городах и поселках специалисты кадровых органов округа будут проводить с использованием мобильных пунктов набора на контракт на базе автомобилей повышенной проходимости – КамАЗ. В 2018 году они поступили в Забайкалье, Бурятию и Приморье. Главная цель новых мобильных пунктов заключается в качественном информировании граждан о службе в современной Российской Армии.

В 2018 году более 10 тысяч человек заключили контракт о прохождении военной службы в соединениях и воинских частях ВВО. Из них около 5 тысяч человек – из числа военнослужащих, завершающих службу по призыву.