В ВВО планируют набрать около 14,5 тысячи кандидатов на военную службу по контракту
До конца 2019 года для войск Восточного военного округа специалистами пунктов отбора на военную службу по контракту планируется набрать на службу около 14,5 тысячи человек. Из них около 7 тысяч – из числа военнослужащих по призыву и около 6,5 тысячи граждан, прибывающих в запасе, в том числе 1 000 человек с высшим и средним техническим образованием.
Сотрудники выездных групп, работа которых планируется за пределами ВВО, до конца года должны подобрать около 2 тысяч желающих пройти военную службу в воинских частях округа, пишет пресс-служба ВВО.
На выбор кандидатам на военную службу предоставлены различные специальности в общевойсковых объединениях округа, на Тихоокеанском флоте, а также в армии ВВС и ПВО. Наиболее востребованными специальностями традиционно являются водители категорий С, Д, Е.
Агитацию граждан в небольших городах и поселках специалисты кадровых органов округа будут проводить с использованием мобильных пунктов набора на контракт на базе автомобилей повышенной проходимости – КамАЗ. В 2018 году они поступили в Забайкалье, Бурятию и Приморье. Главная цель новых мобильных пунктов заключается в качественном информировании граждан о службе в современной Российской Армии.
В 2018 году более 10 тысяч человек заключили контракт о прохождении военной службы в соединениях и воинских частях ВВО. Из них около 5 тысяч человек – из числа военнослужащих, завершающих службу по призыву.
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