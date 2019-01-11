Гороскоп на 11 января: Львы выступят слушателями, а Рыбы всем помогут

Восход Солнца: 08:26

Заход Солнца: 16:48

Солнце в Козероге.

Овен. Сегодня Овнам захочется побыть среди друзей или в приятном светском времяпрепровождении. Это подходящий день для обмена визитами, свиданий, посещения мероприятий.

Телец. Звезды сулят веселый и позитивный день. Сегодня вы превратитесь в настоящих изобретателей. Множество интересных и необычных идей подвигнут Вас и окружающих изменить жизнь к лучшему.

Близнецы. Рядом с вами могут появиться люди с интересными идеями. Не отмахивайтесь от нового. Можно решить часть своих проблем благодаря друзьям или любимому человеку.

Рак. Романтическое настроение и ожидание праздника помогут решить важные вопросы в личной жизни. Вероятно, близкий человек окажет вам неоценимую услугу, и вы еще раз убедитесь в его преданности вам. Многим представителям этого знака стоит быть осторожными и внимательными с незнакомыми людьми.

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Лев. Постарайтесь сегодня занять позицию слушателя, и собеседнику сделаете приятно, и сами узнаете много нового и интересного. Сегодня Вы будете очень ранимы, постарайтесь не размениваться на мелочи и не показывайте свои эмоции на людях.

Дева. Представители этого знака могут производить впечатление на окружающих своим умением все запоминать. Но немногие смогут найти с ними общий язык из-за замкнутости. Постарайтесь сегодня стать открытыми для общения и не пытайтесь нагрузить своими проблемами окружающих.

Весы. Сейчас удачное время для различных переговоров. Обстоятельства будут ставить перед вами то одну, то другую задачу, на решение которых уйдет много времени и сил. Весам не стоит сегодня брать перерыв, постарайтесь не скупиться на

Скорпион. Сегодня звезды пророчат вам приятную встречу с тем человеком, который вызывает у вас только позитивные эмоции. Возможно, они связаны с отношениями, которые остались в далеком прошлом.

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Стрелец. Вас ждет признание заслуг, популярность и всеобщее уважение. Прекрасное время для демонстрации себя и своих достижений.

Козерог. Сегодня звезды рекомендуют находиться в приятной компании и избегать злых людей. Постарайтесь меньше выходить на конфликты и не отказывайте людям, если можете им чем-то помочь.

Водолей. День тяжелый, чреватый ошибками в сфере профессиональной деятельности и недоразумениями в личных отношениях. Отношения с партнерами, друзьями и близкими людьми будут проверяться на устойчивость.

Рыбы. Рыбам захочется помогать всем бедным, несчастным и покинутым на произвол судьбы. Если такая миссия вам по плечу, то вперед.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Если вам сегодня снилось серпантин, лыжи, крокодил, гул, то посмотрите значение в соннике.