В Белогорске при пожаре в пятиэтажке спасены 7 человек, один погиб

10 января в Белогорске был пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Скорикова. На месте происшествия огнеборцы спасли семь человек, один погиб.

Как пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пожар случился в одной из комнат квартиры на третьем этаже. Сообщение о происшествии поступило вечером. Прибывшие по адресу огнеборцы и спасатели ликвидировали открытое горение через 9 минут.

В ходе тушения огнеборцы вывели из квартир в спасательных масках шестерых жильцов. Ребенка, находившегося в квартире этажом выше горевшей, спасли по автолестнице. Медицинская помощь спасенным не потребовалась. В горевшей квартире пожарные обнаружили погибшего мужчину 1948 года рождения.

В результате пожара в квартире повреждена одна из комнат, также уничтожены мебель и вещи.

Причину случившегося предстоит установить.