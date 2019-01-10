Благовещенка готовит для детей из детского дома чаепитие и фотосессию

Жительница Благовещенска Екатерина Баликоева призывает горожан присоединиться к благотворительной акции для детей из детского дома. Горожанка, сама мама двоих детей, второй год готовит для ребят, оставшихся без родителей, праздничное чаепитие и фотосессию.

В прошлом году участниками проекта стали дети из приюта «Мечта», детских домов Пояркова и Садового. В этом году участниками станут еще 40 детей – те, кто не смог поучаствовать в прошлогодней фотосессии. Волонтеры и фотографы отправятся в детский дом села Поярково. Туда отвезут фотозоны и устроят для детей профессиональную фотоссесию. Затем фотокниги подарят детям.

50 тысяч рублей на альбомы уже пожертвовала одна из жительниц Благовещенска. Волонтерам осталось собрать угощение, чтобы устроить чаепитие в детском доме. Все желающие помочь могут связаться с Екатериной по номеру 8-914-575-31-46.

«У меня было четверо детей – на гостевой режим я оформляла документы. В последующем я получила документы, а их забрали в семью, но я за них очень рада, и мне нужно было как-то отвлечься, я очень плакала. Мне нужно было чем-то себя занять, так я придумала проект "Памятный альбом. Мое детство". Сейчас нам нужна помощь не деньгами. Я просто прошу накрыть детям праздничный стол. Когда мы приезжаем – это такой праздник», – говорит Екатерина Баликоева.