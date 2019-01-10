В Приамурье погасили долги по зарплате более чем на 2,5 миллиона

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В Амурской области была погашена задолженность по заработной плате на сумму более 2,5 миллиона рублей. Произошло это благодаря работе прокуратуры.

Прокуратура Благовещенска проверила, как соблюдается трудовое законодательство ООО «Агентство кредитных гарантий АПК». Было установлено, что обществом, в нарушение требований Трудового кодекса РФ, в период с сентября по ноябрь 2018 года не выплачивалась зарплата 35 работникам. В результате образовалась задолженность – 2 миллиона 661 тысяча рублей.

Для восстановления трудовых прав работников прокурор Благовещенска внес представление гендиректору ООО «Агентство кредитных гарантий АПК». Кроме того, в отношении юридического лица было возбуждено административное дело (часть 7 статьи 5.27 КоАП РФ: совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Прокуратура также обратилась в мировой суд с заявлениями о выдаче судебных приказов для принудительного взыскания долга.

Как сообщает прокуратура Амурской области 10 января, по результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования ООО «Агентство кредитных гарантий АПК» накануне 2019 года полностью погасило задолженность перед работниками.