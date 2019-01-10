На место оползня в Хабаровском крае поедут амурские туристы

Поездку в соседний регион планируют в двадцатых числах января.

Кадры необычного происшествия в Хабаровском крае взволновали амурских любителей экстрима. Владимир Гуторов, директор туристической компании, тут же решил отправиться на место, чтобы увидеть все собственными глазами и попытаться определить, как огромный кусок сопки сошел на русло реки.

«Вообще, туризм построен на том, что люди хотят посмотреть удивительное, достопримечательности каких-то районов. То, что произошло на Бурее, как раз попадает под такую категорию», – говорит Владимир Гуторов.

Хотя специалисты отвергают первоначальную версию падения метеорита в этом месте, бывалый путешественник Гуторов считает, что к случившемуся причастно небесное тело, но значительно меньших размеров. Либо оползень спровоцировал вулкан, ведь неподалеку располагаются термальные источники, а в районе самого происшествия заметили термальную точку, отмечает благовещенец.

«У меня есть подозрения, что это, возможно, был какой-то небольшой метеорит, который просто это спровоцировал. Грубо говоря, это все и так висело на волоске, стукнул, упало. Метеорит здесь можно рассматривать как некую причину, которая сорвала, как курок ружья», – отмечает Владимир Гуторов.

Одним из первых к тургруппе решил присоединиться Дмитрий Туров. Он регулярно выезжает в такие необычные места. Этой осенью трижды был в Свободненском районе, где осматривал в сопках участки селевых потоков. То, что произошло в Хабаровском крае, Дмитрий с метеоритом не связывает. Но уникальность природного явления не дает ему покоя, тем более что пять лет назад он сам стал свидетелем интересного события.

«Со стороны автодорожного моста через Зею, получается, направление – северо-восток, летело небесное тело, как огненный шар с хвостом. Звоню матери, она у меня в центре живет, говорю – видишь? Она говорит – да. Наблюдали это в течение минут восьми. После этого погасло. Буквально на следующий день сообщают – в Челябинске бабахнулся метеорит», – рассказывает турист Дмитрий Туров.

В путешествие на место обрушения пород в Хабаровский край планируют отправиться 6-7 человек, среди них двое хабаровчан. Поездку планируют в конце января, когда лед на Бурее станет наверняка прочным. Ведь до Бурейской ГЭС предстоит добираться по дороге, а после машины двинутся по льду. Участникам путешествия такая поездка обойдется в несколько тысяч рублей. А если у них получится не только увидеть место необычного оползня, но и примерно понять его причины, то путешествие может стать бесценным.