Амурская область вошла в десятку Дельфийского рейтинга регионов РФ

Амурская область заняла 10 место в Дельфийском рейтинге субъектов Российской Федерации за 2018 год. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Дельфийские игры – это соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства, которые проводятся по 49 народным, классическим и современным номинациям, включающие: фортепиано, скрипку, народные инструменты, тележурналистику, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и так далее.

«Для нас большая честь занять место в Дельфийском рейтинге и оказаться в числе лучших регионов. Я хочу поздравить и поблагодарить всех, кто принимал участие, их преподавателей, коллективы и учреждения, благодаря которым мы имеем возможность показывать высокие результаты», – сказала министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова.

Все регионы страны оценивались по 20 позициям. Места распределялись с учетом официального командного первенства 17-х молодежных Дельфийских игр России 2018 года и участия представителей субъекта РФ в составе Национальной Дельфийской сборной России на 13-х молодежных Дельфийских играх государств – участников СНГ. Также учитывали принятие на территории субъекта страны национальных или международных Дельфийских игр; регулярность и уровень проведения Малых Дельфийских игр и отборочных туров; участие представителей субъекта в составе Национальной Дельфийской сборной России на международных Дельфийских соревнованиях; количественные и качественные составы делегаций на молодежных Дельфийских играх России; достижения лауреатов Дельфийских игр разных лет, представлявших субъект, в различных сферах творческой и административной деятельности; вклад в популяризацию Дельфийских игр и рейтинговый коэффициент прошлых лет.

Семнадцатые Дельфийские игры проходили во Владивостоке в апреле 2018 года. За два конкурсных дня амурские ребята завоевали золотые и серебряные медали.