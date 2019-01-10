Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:35 0

Амурская область вошла в десятку Дельфийского рейтинга регионов РФ

Амурская область вошла в десятку Дельфийского рейтинга регионов РФ

Амурская область заняла 10 место в Дельфийском рейтинге субъектов Российской Федерации за 2018 год. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Дельфийские игры – это соревнования молодых деятелей искусства высокого уровня мастерства, которые проводятся по 49 народным, классическим и современным номинациям, включающие: фортепиано, скрипку, народные инструменты, тележурналистику, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и так далее.

«Для нас большая честь занять место в Дельфийском рейтинге и оказаться в числе лучших регионов. Я хочу поздравить и поблагодарить всех, кто принимал участие, их преподавателей, коллективы и учреждения, благодаря которым мы имеем возможность показывать высокие результаты», – сказала министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова.

Все регионы страны оценивались по 20 позициям. Места распределялись с учетом официального командного первенства 17-х молодежных Дельфийских игр России 2018 года и участия представителей субъекта РФ в составе Национальной Дельфийской сборной России на 13-х молодежных Дельфийских играх государств – участников СНГ. Также учитывали принятие на территории субъекта страны национальных или международных Дельфийских игр; регулярность и уровень проведения Малых Дельфийских игр и отборочных туров; участие представителей субъекта в составе Национальной Дельфийской сборной России на международных Дельфийских соревнованиях; количественные и качественные составы делегаций на молодежных Дельфийских играх России; достижения лауреатов Дельфийских игр разных лет, представлявших субъект, в различных сферах творческой и административной деятельности; вклад в популяризацию Дельфийских игр и рейтинговый коэффициент прошлых лет.

Семнадцатые Дельфийские игры проходили во Владивостоке в апреле 2018 года. За два конкурсных дня амурские ребята завоевали золотые и серебряные медали.

Просмотров всего: 203

#конкурсы

распечатать


Общество

В Благовещенске проходит конкурс кинолюбителей «КинАмур»
Общество 9

В Харбине благовещенцы выиграли 15 тысяч юаней за лучшую зимнюю скульптуру

Общество 4

Семья благовещенцев в новогодних костюмах выиграла телевизор
Общество 7

Конкурс на реконструкцию Благовещенского аэропорта снова не состоялся
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь