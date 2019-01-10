Бурейская ГЭС может остановиться, если русло Буреи не очистят

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где скальный оползень перекрыл устье реки Буреи, ввели режим ЧС. 10 января туда выдвинулись специалисты Хабаровского краевого спасательного отряда, а 12 января – отправится группа ученых. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Ранее местность уже осмотрели спасатели. Между тем, по мнению специалиста ДВО РАН, перекрытие устья реки несет угрозу работе Бурейской ГЭС.

Как сообщалось ранее, 12 декабря в Хабаровском крае зафиксировали сход грунта, который сначала приняли за метеорит. Высота обвала, перекрывшего русло реки, составляет примерно 80 метров, длина – около 700 метров.

Сейчас необходимо определить причины природного инцидента и рассчитать возможные риски для ближайших населенных пунктов, среди которых и амурский поселок Талакан. Хабаровские чиновники уже заявляли, что перекрытие русла может привести к затоплению села Чекунда и поселка Талакан.

Хабаровское поселение находится в 70-80 километрах от оползня выше по течению реки, жителей уже предупредили о возможной эвакуации. Власти поселка Талакан, который располагается в 100 километрах ниже по течению реки, говорят, что официальных документов, подтверждающих угрозу подтопления, не получали.

На Бурейской ГЭС журналисту «Альфа-канала» сообщили, что станция работает в штатном режиме, хотя сбросы воды сократили, а уровень воды упал на несколько метров.

В ДВО РАН считают, что, если русло Буреи вовремя не очистить, ГЭС прекратит работу. А подтопление поселка Талакан маловероятно.

«Такая опасность действительно существует, потому что вода через эту плотину не фильтруется, вода остается выше этой преграды. И если она не будет поступать, то исчерпается вода ниже уровня, когда воду нельзя будет пускать и получать электроэнергию. Поэтому сейчас ведутся очень внимательные наблюдения», – сказал заместитель директора по науке Института водных и экологических проблем ДВО РАН (Хабаровск) Алексей Махинов.

На заседании КЧС в правительстве Хабаровского края руководству Бурейской ГЭС поручили изучить ситуацию и подготовить свои предложения по обеспечению безопасной работы станции.