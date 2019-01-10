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10января
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сегодня, 18:22 5

Бурейская ГЭС может остановиться, если русло Буреи не очистят

Бурейская ГЭС может остановиться, если русло Буреи не очистят
Фото: todaykhv.ru

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где скальный оползень перекрыл устье реки Буреи, ввели режим ЧС. 10 января туда выдвинулись специалисты Хабаровского краевого спасательного отряда, а 12 января – отправится группа ученых. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Ранее местность уже осмотрели спасатели. Между тем, по мнению специалиста ДВО РАН, перекрытие устья реки несет угрозу работе Бурейской ГЭС.

Как сообщалось ранее, 12 декабря в Хабаровском крае зафиксировали сход грунта, который сначала приняли за метеорит. Высота обвала, перекрывшего русло реки, составляет примерно 80 метров, длина – около 700 метров.

Сейчас необходимо определить причины природного инцидента и рассчитать возможные риски для ближайших населенных пунктов, среди которых и амурский поселок Талакан. Хабаровские чиновники уже заявляли, что перекрытие русла может привести к затоплению села Чекунда и поселка Талакан.

Хабаровское поселение находится в 70-80 километрах от оползня выше по течению реки, жителей уже предупредили о возможной эвакуации. Власти поселка Талакан, который располагается в 100 километрах ниже по течению реки, говорят, что официальных документов, подтверждающих угрозу подтопления, не получали.

На Бурейской ГЭС журналисту «Альфа-канала» сообщили, что станция работает в штатном режиме, хотя сбросы воды сократили, а уровень воды упал на несколько метров.

В ДВО РАН считают, что, если русло Буреи вовремя не очистить, ГЭС прекратит работу. А подтопление поселка Талакан маловероятно.

«Такая опасность действительно существует, потому что вода через эту плотину не фильтруется, вода остается выше этой преграды. И если она не будет поступать, то исчерпается вода ниже уровня, когда воду нельзя будет пускать и получать электроэнергию. Поэтому сейчас ведутся очень внимательные наблюдения», – сказал заместитель директора по науке Института водных и экологических проблем ДВО РАН (Хабаровск) Алексей Махинов.

На заседании КЧС в правительстве Хабаровского края руководству Бурейской ГЭС поручили изучить ситуацию и подготовить свои предложения по обеспечению безопасной работы станции.

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#природа #происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • Перметрин

    Перметрин
    1 час назад

    Взрывать ее надо как можно скорее!!! Пол беды, что вода перестанет поступать к ГЭС. Беда настанет, когда за этой плотиной появится подпрудное озеро, а потом ее прорвет, ибо рано или поздно она не выдержит напора воды..вот тогда к ГЭС и всему что ниже может придти пушистый арктический зверек..

  • КП

    КП
    1 час назад

    Вода себе найдёт путь. Да, наберётся озеро выше по течению, на этом все апокалиптические сценарии закончатся.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Толку нам от этих ГЭС ?

    Сама природа против такого насилия над ней.

    В Китай продают электричество по дешёвой цене.

    А мы огребаем от этих новых ГЭС ухудшение климата

    и дёшево нам электричество не поставляют.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    15 минут назад

    остановится? Да ХРЕН с ней! Не жарко, не холодно, и ваще, а по фигу. пусть хоть утонет

  • DimonS

    DimonS
    9 минут назад

    Перметрин

    Взрывать ее надо как можно скорее!!! Пол беды, что вода перестанет поступать к ГЭС. Беда настанет, когда за этой плотиной появится подпрудное озеро, а потом ее прорвет, ибо рано или поздно она не выдержит напора воды..вот тогда к ГЭС и всему что ниже может придти пушистый арктический зверек..



    Это даже не диванный специалист написал, а полнейший неуч. По крайней мере в гидротехнике и строительстве ГЭС.

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