Суд обязал строителей поднять кран, затонувший на Амуре

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Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщает, что была проведена проверка по факту случившегося.

«Установлено, что при строительстве моста в июле 2018 года в результате подъема воды в реке Амур произошло затопление гусеничного крана, принадлежащего акционерному обществу "УСК Мост".

Нахождение в реке Амур затонувшего крана оказывает негативное воздействие на водный объект и обитающие в нем водные биоресурсы, создает угрозу судоходству», – пишет ведомство.

По данному факту природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление, чтобы обязать АО «УСК Мост» произвести подъем затонувшего крана в срок до 1 сентября 2019 года. Решением Белогорского городского суда требования прокурора были удовлетворены полностью.

Решение суда пока не вступило в законную силу.