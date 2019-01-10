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10января
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сегодня, 17:51 0

Суд обязал строителей поднять кран, затонувший на Амуре

Суд обязал строителей поднять кран, затонувший на Амуре
Фото: кадр видео

В Амурской области по заявлению природоохранного прокурора суд обязал строительную организацию поднять кран, затонувший в Амуре. Это случилось на строительстве моста в районе городов Благовещенск и Хэйхэ в июле 2018 года.

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщает, что была проведена проверка по факту случившегося.

«Установлено, что при строительстве моста в июле 2018 года в результате подъема воды в реке Амур произошло затопление гусеничного крана, принадлежащего акционерному обществу "УСК Мост".

Нахождение в реке Амур затонувшего крана оказывает негативное воздействие на водный объект и обитающие в нем водные биоресурсы, создает угрозу судоходству», – пишет ведомство.

По данному факту природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление, чтобы обязать АО «УСК Мост» произвести подъем затонувшего крана в срок до 1 сентября 2019 года. Решением Белогорского городского суда требования прокурора были удовлетворены полностью.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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#происшествия #строительство

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