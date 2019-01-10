Работа без лицензии, низкие зарплаты: прокуратура проверила работу ЧОП

За 2018 год в Амурской области сотрудники прокуратуры проверили работу частных охранных предприятий. Было выявлено более 100 нарушений. Среди них – отсутствие лицензии при работе в образовательном учреждении в одном случае и зарплата ниже МРОТ – в другом.

Надзорные мероприятия выявили многочисленные нарушения при заключении контрактов на предоставление охранных услуг, соблюдении лицензионного и трудового законодательства. «Приняты меры реагирования, нарушения пресечены», – сообщает прокуратура Амурской области.

Проверки установили факты осуществления охранными предприятиями деятельности с нарушением лицензионных условий. Так, по постановлению прокурора Серышевского района Арбитражный суд Амурской области привлек к административной ответственности частное охранное предприятие «Дальневосточный охранный альянс» за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Сотрудники этого предприятия охраняли образовательное учреждение.

Кроме того, прокуроры выявили нарушения трудового законодательства, среди которых: незаконные условия в трудовых договорах, нарушение порядка ведения и хранения трудовых книжек, нарушения при начислении и выплате заработной платы. Так, прокуратура Благовещенска установила, что работникам пяти охранных предприятий выплачивали зарплату в размере ниже минимального размера оплаты труда.

Как сообщает прокуратура Амурской области, всем руководителям внесли представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены. Кроме того, по постановлениям прокурора города должностные лица организаций привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Прокурорскими проверками установлены случаи несоблюдения требований законодательства по обеспечению безопасных условий и охраны труда. В Белогорске проверка показала, что вопреки требованиям Трудового кодекса одним из охранных предприятий не проведена специальная оценка условий труда. Нарушения устранено по результатам рассмотрения представления прокурора города.

По фактам аналогичных нарушений прокурором Благовещенска руководителям 14 частных охранных организаций внесены представления. Должностные лица получили штрафы. Всего по результатам проверок в сфере охранного бизнеса выявлено более 100 нарушений закона, принято почти столько же актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 60 должностных лиц. Проверки продолжаются.