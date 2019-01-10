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10января
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В горпарке Белогорска появится «Биоробот»

В горпарке Белогорска появится «Биоробот»
Фото: attr-volga.ru

Новый аттракцион «Биоробот» появится в городском парке Белогорска в сезоне 2019 года. Он станет пятнадцатым по счету. Кроме того, в парке установят 16 светодиодных сидений, которые будут красиво смотреться с наступлением темного времени суток.

Обновление территории дирекция парка обсудила накануне с главой Белогорска Станиславом Мелюковым, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Последний аттракцион «Свадебная карусель» в парке устанавливался в 2017 году. Именно за ним и разместится новый аттракцион для развлечения взрослых и детей старше 14 лет. Он представляет собой установку, обеспечивающую общее вращательное движение, а также подъем и опускание пассажирских модулей. Установят новое оборудование с наступлением положительных температур, а начнет оно работу с открытием нового паркового сезона.

«Мы установим его на месте, где в советское время была детская железная дорога. В 2018 году там оборудовали зону отдыха из гамаков, – рассказал подробности директор парка Юрий Приходько. – Гамаки переместим в другие зоны отдыха парка».

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#администрация Белогорска #Белогорск

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