Набор для введения инсулина вошел в перечень льготных медицинских изделий

Амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы вошли в список медицинских изделий, отпускаемых по рецептам при предоставлении набора социальных услуг. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Дополненный перечень изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медпомощи в рамках программы госгарантий, опубликован на сайте российского правительства.

В 2018 году в Амурской области возникала проблема со сроками поставок инсулина. Родители диабетиков жаловались, что им вовремя не выдавали препарат. В минздраве области сообщали, что инсулин для льготников есть во всех муниципалитетах Приамурья. Прокуратура региона провела проверку и установила, что амурский минздрав вовремя не заключил контракты на закупку необходимых препаратов.

Кроме этого, мамы были недовольны формой препарата, которая предполагает установку картриджа с лекарством в шприц-ручку, что не так удобно в применении, как цельный картридж.