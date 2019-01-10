В белогорском ФОКе установили светодиодный экран в плавательном бассейне

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Большой полноцветный экран для проведения соревнований смонтирован в большом бассейне ФОКа Белогорска. Светодиодный экран площадью 8,4 квадратных метра в течение ближайших дней будет проходить тестовые запуски, в последующем его синхронизируют с системой Alt-timing для плавательного бассейна.

ФОК Белогорска станет первым учреждением спорта в Амурской области, оборудованным подобной системой, сообщает пресс-служба администрации города.

«Установка экрана завершена сегодня, – рассказывает пресс-секретарь ФОК Вадим Чанышев. – Светодиодный экран – часть электронной системы, которая позволит зрителям соревнований, судьям и спортсменам следить за происходящим на плавательных дорожках во время заплывов. Если коротко, то пловец будет нырять с тумбы и автоматически касаться специальной панели, которая по wi-fi будет передавать соответствующий сигнал на экран. Он, в свою очередь, отобразит номер дорожки, данные спортсмена, населенный пункт, который он представляет, а также время в точности до миллисекунд».

В настоящее время автоматизированная система хронометража находится на пути в Белогорск. На следующей неделе планируется ее приемка и установка соответствующего программного обеспечения.