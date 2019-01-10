Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:17 1

В белогорском ФОКе установили светодиодный экран в плавательном бассейне

В белогорском ФОКе установили светодиодный экран в плавательном бассейне
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Большой полноцветный экран для проведения соревнований смонтирован в большом бассейне ФОКа Белогорска. Светодиодный экран площадью 8,4 квадратных метра в течение ближайших дней будет проходить тестовые запуски, в последующем его синхронизируют с системой Alt-timing для плавательного бассейна.

ФОК Белогорска станет первым учреждением спорта в Амурской области, оборудованным подобной системой, сообщает пресс-служба администрации города.

«Установка экрана завершена сегодня, – рассказывает пресс-секретарь ФОК Вадим Чанышев. – Светодиодный экран – часть электронной системы, которая позволит зрителям соревнований, судьям и спортсменам следить за происходящим на плавательных дорожках во время заплывов. Если коротко, то пловец будет нырять с тумбы и автоматически касаться специальной панели, которая по wi-fi будет передавать соответствующий сигнал на экран. Он, в свою очередь, отобразит номер дорожки, данные спортсмена, населенный пункт, который он представляет, а также время в точности до миллисекунд».

В настоящее время автоматизированная система хронометража находится на пути в Белогорск. На следующей неделе планируется ее приемка и установка соответствующего программного обеспечения.

Просмотров всего: 331

#администрация Белогорска #Белогорск #спорт

распечатать


Происшествия

В Белогорске при пожаре в пятиэтажке спасены 7 человек, один погиб

сегодня, 20:21
Общество

В горпарке Белогорска появится «Биоробот»
В России и мире 1

Чемпионку Олимпийских игр многократно насиловал тренер

Происшествия 12

Военные задолжали Белогорску за отопление более 13 миллионов рублей
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • непонятно

    непонятно
    1 час назад

    Молодцы, Белогорск!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь