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10января
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сегодня, 17:15 1

Амурчане удивились, что на базе под Благовещенском запрещены свои тюбинги

Амурчане удивились, что на базе под Благовещенском запрещены свои тюбинги
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились амурчане. Они обратили внимание на то, что на базе отдыха «Динамо» под Благовещенском нельзя кататься на собственных тюбингах. Нужно пользоваться «ватрушками», сдаваемыми напрокат.

«Каждый год мы приезжали со своими тюбингами и катались. Сейчас, приехав на базу, мы удивились, заплатив за въезд. Пройдя сюда, нам сказали, что кататься запрещено, только можно приобретать напрокат», – обозначали люди проблему.

Заместитель председателя Амурского областного отделения «Динамо» Алексей Лопатин прокомментировал ИА «Амур.инфо», что на самом деле новые правила пользования тюбингами действуют давно. На базе есть две горки для тюбингов – основная и альтернативная. На последней и сейчас можно использовать свои «ватрушки», но в настоящее время эта горка почти не функционирует.

«Люди просто путают в связи с тем, что у нас есть альтернатива – горка рядом. Прошлые года были относительно снежные, а в этом году снега совсем нет, и она практически не функционирует – та горка, где можно на своих тюбингах кататься», – объяснил Алексей Лопатин.

По его словам, это сделано ради безопасности отдыхающих. На основной горке катаются как взрослые, так и дети, и на базу заказывают «специализированные» тюбинги, которые безопасно себя ведут при столкновениях.

Лопатин добавил, что все люди проходят инструктаж по технике безопасности по правилам пользования прокатными тюбингами. Также отдыхающих страхуют от несчастных случаев.

Прокат тюбинга на базе стоит: 1 час – 300 рублей, полчаса – 150 рублей. В качестве залога нужны документы, удостоверяющие личность, либо денежные средства в размере стоимости тюбинга.

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    16 минут назад

    При получении травмы Динамо оплатит лечение? Лохотрон какой то...

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