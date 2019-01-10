В Благовещенске поверку водосчетчиков предлагают провести фирмы, не имеющие на это права

Многие жители Благовещенска получили извещения о необходимости метрологической поверки счетчиков воды. Если позвонить по указанным телефонам, то оператор обещает скидку при установке и бесплатную опломбировку. Но последнюю услугу компания не может делать по закону, заявляют в «Амурских коммунальных системах».

Извещения называются по-разному: «повторные уведомления», «персональные извещения» или «извещения о предварительной записи». Компания обещает при установке водосчетчиков бесплатную опломбировку, однако, по сообщению пресс-службы АКС, поверку приборов учета законно в Благовещенске могут проводить только уполномоченные организации: региональный Амурский центр стандартизации и метрологии и компании «СПК». Действие лицензии указанных лиц можно проверить на сайте – fsa.gov.ru.

Необходимость в поверке может возникнуть, если приборы учета действительно, согласно паспорту, исчерпали допустимый срок эксплуатации (в среднем 4-6 лет). Делать поверку или сразу замену приборов может решить сам владелец счетчиков.

Согласно законодательству, прибор учета считается вышедшим из строя и начисление по прибору невозможно в случаях если:

а) нет отображения приборами учета результатов измерений; б) нарушение контрольных пломб и (или) знаков поверки; в) механическое повреждение прибора учета; г) превышение допустимой погрешности показаний прибора учета; д) истечение межповерочного интервала поверки приборов учета.

Если потребитель поставил новые водомеры, старые отдавать мастерам или выбрасывать не нужно. Во время опломбировки их необходимо предъявить контролеру, выписывающему акт. Также для опломбировки необходимо предъявить паспорт прибора учета и квитанцию о последней оплате коммунальных услуг.

Поверкой индивидуальных приборов учета, их установкой и заменой «Амурские коммунальные системы» не занимаются. АКС как ресурсоснабжающая организация занимается контрольным снятием показаний и ведет опломбировку приборов. Первичная опломбировка проводится бесплатно. Ее может осуществить и управляющая компания, тоже бесплатно. При этом сотрудники АКС всегда имеют при себе удостоверение личности.