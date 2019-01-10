В Завитинске двух сотрудниц «Централизованной бухгалтерии» будут судить за мошенничество

В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении двух бывших сотрудниц муниципального учреждения. Начальник МУ «Централизованная бухгалтерия» Завитинского района и бухгалтер обвиняются в мошенничестве.

По версии следствия, с января 2015 года по декабрь 2016 года обвиняемые, используя свое служебное положение, вносили заведомо ложные сведения в платежные документы на перечисление заработной платы. Они указывали себя в качестве работников образовательных учреждений Завитинского района, при этом таковыми не являлись. Согласно материалам уголовного дела, подследственные таким образом похитили из бюджета Завитинского района денежные средства в сумме более 1,2 миллиона рублей. Муниципальному образованию был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

В ходе предварительного следствия обвиняемые признали свою вину. В целях обеспечения гражданского иска на их имущество наложен арест, информирует амурское следственное управление.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором Завитинского района. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» направлено в суд.