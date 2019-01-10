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Николь Кузнецова высказалась о «Битве экстрасенсов»

Николь Кузнецова высказалась о «Битве экстрасенсов»
Фото: instagram.com/nikol.official/

Звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова, которая стала финалисткой 16 сезона, высказала свое мнение о шоу. Девушка также рассказала о том, почему она перестала его смотреть.

Николь не удивляет то, что «Битву экстрасенсов» постоянно разоблачают. «Экстрасенсов разоблачают уже не первую тысячу лет. И наверняка многие этого вполне достойны», – отметила Николь. По словам девушки, «шоу живет по своим законам», и нельзя думать, что среди его участников «нет чьих-то выдвиженцев и актеров».

Кузнецова призналась, что в последние годы почти не смотрит проект. «Ясно, что зрители пресыщены, и режиссеры ищут уже такие эффекты, которых и на белом свете не бывает», – объяснила экстрасенс. Однако наличие у людей магических способностей Николь отрицать не стала. Еще перед началом шоу она пригласила всех желающих на личную встречу, чтобы показать свои способности, сообщает Cosmo.ru.

«Нельзя сначала безоговорочно верить героям "Битвы", а сразу вслед за этим – людям, которые вчера сами готовили эти передачи, а сегодня вдруг начали их разоблачать», – заявила Кузнецова.

Николь Кузнецова – финалист 16 «Битвы экстрасенсов». В марте 2017 года Николь Кузнецова вновь появилась на канале ТНТ: 28-летняя «белая ведьма» прошла кастинг и стала участницей проекта «Экстрасенсы ведут расследование. Битва сильнейших».

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Один видит проблему, а другой видит возможность. Это разное восприятие двух людей, и мир у них, соответственно, разный. У первого одни проблемы и неудачи, а у второго жизнь заполнена возможностями и успехами. На что мы обращаем внимание, то и растёт. Ловец снов и аксессуары: @julykatze Фотограф: @malvina___malina Макияж и причёска: @lifanova.updo Платье: @dv.rent

Публикация от Экстрасенс Николь Кузнецова (@nikol.official)

Финал 19-го сезона «Битвы экстрасенсов» состоялся на канале ТНТ 22 декабря. Победу в «Битве экстрасенсов» одержал Тимофей Руденко. О том, что победит именно этот человек, стало известно за несколько дней до телевизионного финала.

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#ТВ #шоу-бизнес

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