Солистки хора «Детство» Благовещенской ЦДШИ выступили в Кремле

Солистки образцового хора «Детство» Центральной детской школы искусств Благовещенска вновь выступили в Государственном Кремлевском дворце съездов. 27 декабря 2018 года в столице состоялся ставший традиционным концерт сводного детского хора России. Благовещенские вокалистки пятый раз принимали участие в этом концерте.

Программа выступления каждый год меняется и становится сложнее. Концерт состоял из 14 произведений – песен советских композиторов и классические произведения Прокофьева, Глинки, Бизе.

Любительское видео

«Все понимают, что если собирают такой хор, то в нем собираются самые талантливые дети со всей России, и они должны справиться с любыми целями, которые для них поставят», – говорит солистка хора «Детство» ЦДШИ Благовещенска Елизавета Долженкова.

Программу концерта заранее отправляют участникам во все регионы страны. Дети готовятся на местах, а затем в Москве несколько дней перед выступлением проходит многочасовая подготовка. Дальневосточникам приходится особенно тяжело, ведь с первого же дня, практически с самолета, им нужно участвовать в репетициях. «Мы сидели и чуть не засыпали, потому что не успели перестроиться, и было очень тяжело. Второй и третий дни легче проходили, и мы подучили программу, знали, что петь. Конечно, были недочеты, но мы их все исправили на генеральной репетиции, которая прошла 26 декабря», – рассказывает солистка «Детства» Елена Подгорбунцева.

В этом году все участники хора со всех российских регионов жили в одной гостинице, что давало возможность детям, ставшим друзьями, пообщаться побольше. Также благовещенским вокалисткам посчастливилось попасть в Большой театр на балет «Щелкунчик» и погулять по празднично украшенной Москве. «Мы очень тесно связаны с искусством, и, конечно, было очень приятно на все это посмотреть. Мы были просто счастливы!» – делится солистка хора «Детство» Кристина Ягупова. «После репетиций приходили, и какие бы ни были усталые, шли гулять. Потому что это Москва. Она вся украшена, вся светится, и на Красной площади тоже классно было», – вспоминает хористка Анастасия Вдовкина.

Детский хор России еще называют «Тысячным хором». Для его создания на конкурсной основе отобрали более 1 000 молодых талантов, которые 8 января 2014 года выступили на знаменитой сцене Мариинского театра. С тех пор ребята выступали и на торжественной церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи, а также в Крыму, Чувашии, Москве. Ежегодный новогодний концерт всегда проходит в присутствии руководителей страны.