Срок конкурсного производства по делу о банкротстве фирмы-застройщика «НЭП» продлили

Арбитражный суд Амурской области в очередной раз продлил срок конкурсного производства в отношении фирмы-застройщика ООО «Новый экономический проект», которая была признана банкротом. Срок продлен до 19 июля 2019 года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», благовещенская строительная компания «НЭП» получила средства дольщиков, однако дом для них так и не был построен. В апреле 2014 года в Арбитражном суде было возбуждено дело о признании ООО «Новый экономический проект» несостоятельным (банкротом). 8 июля 2015 года фирму признали банкротом и открыли в отношении нее конкурсное производство. Тогда же была сформирована конкурная масса балансовой стоимостью 40 569 000 рублей, рыночной стоимостью 29 664 000 рублей. В реестр требований кредиторов должника были включены требования на общую сумму 45 472 174 рубля.

Примерно в то же время – в июле 2015 года – в отношении руководителя «НЭПа» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В июне 2018 года Благовещенский городской суд признал его виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы.

Сайт Арбитражного суда сообщает, что за прошедшие годы срок конкурсного производства неоднократно продлевался. В декабре 2018 года к судебному заседанию от конкурсного управляющего поступил отчет о деятельности, отчет об использовании денежных средств должника, протокол собрания кредиторов, реестр требований кредиторов должника. Управляющий подал ходатайство о продлении срока конкурсного производства еще на три месяца.

Рассмотрев материалы дела, выслушав конкурсного управляющего, с учетом принятого собранием кредиторов решения, суд установил необходимость продления срока для завершения строительства дома и ввода его в эксплуатацию. Следующее судебное разбирательство по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах процедуры конкурсного производства назначено на 19 июня 2019 года, сообщает сайт Арбитражного суда Амурской области.