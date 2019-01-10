Парня, погибшего в ДТП, похоронят рядом с мамой, которая умерла после него

Как сообщало ИА «Амур.инфо», авария произошла примерно за полчаса до полуночи в Рождество, 7 января. Автомобиль Toyota Corolla на скорости выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик, стоявший у обочины. Погибли двое из «короллы»: 24-летний Илья и 15-летняя Ангелина.

Происшествие не оставило равнодушных в Соловьевске, где жил парень, и в Сковородине, откуда родом несовершеннолетняя девушка, погибшая вместе с ним. Жители Соловьевска, пожелавшие остаться анонимными, рассказали о молодой паре и обстоятельствах их гибели.

По словам местных жителей, Илья познакомился по интернету и около полугода общался и встречался с несовершеннолетней девушкой из Сковородина. «Ему говорили – Илья, что ты делаешь, ей всего 15 лет, а тебе уже 24. А он отвечал, что ее родители не против их отношений», – утверждают знакомые молодого человека. Как сообщало ИА «Амур.инфо», Ангелину и двух ее братьев, старшего и младшего, мама воспитывала одна. После гибели девушки по соцсетям распространили призыв о помощи в организации похорон девочки.

Вечером 7 января Илья якобы вез Гелю знакомиться с родственниками в Соловьевск. По-видимому, своим родственникам девушка не сказала, где она находится. Местные жители говорят, что видели в сковородинской whatsapp-группе информацию о розыске Ангелины.

Как предполагают сельчане, Илья мог уснуть за рулем. Людская молва гласит, что, возможно, парень выпил перед тем, как сесть за руль. Машина, которой управлял Илья, принадлежала бабушке, с которой он жил с детства. Его мама развелась с отцом Ильи, снова вышла замуж, родила дочь. Около двух лет назад женщина серьезно заболела. Последние полгода она провела в больнице. Жизнь женщины закончилась 8 января – на следующий день после того, как не стало ее сына. Но об этом она не узнала, так как около месяца находилась в состоянии комы и умерла, не приходя в сознание, – так говорят соловьевцы.

«Завтра их похоронят на нашем кладбище, рядом друг с другом. Илья очень любил маму и переживал за нее. Он был спокойный, добрый, никогда никому не делал плохого и всегда был готов прийти на помощь», – говорят односельчане. «Переживаем за бабушку, она резко сдала после потери дочери и внука. В одночасье поседела, заболела», – рассказали знакомые семьи.

В аккаунте погибшего парня статус: влюблен в Гелю. В аккаунте девушки, просмотр содержимого которого закрыт для сторонних пользователей, подпись: «Жизнь – игра. Живи играя. Люби красиво. Умри достойно». 25 апреля Ангелине должно было исполниться 16 лет.

Тем временем в полиции продолжается проверка по факту ДТП. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.