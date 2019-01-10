Ради нового телефона парень продал почку на черном рынке

Житель Китая продал почку на черном рынке ради денег на мобильный телефон и планшет Apple. Сейчас он страдает от почечной недостаточности, и ему присвоили инвалидность.

Парень захотел приобрести гаджеты от компании Apple в 2011 году, когда ему было 17 лет. У родителей не оказалось денег на такой дорогой подарок, поэтому молодой человек отыскал в интернете торговцев органами и связался с ними. Торговцы обещали хорошо заплатить, если он пожертвует одну из своих почек для пересадки.

В апреле того же года молодой человек втайне от родителей уехал в другую провинцию на операцию. Там ему удалили почку и пересадили ее пациенту, который заплатил за орган десять тысяч долларов (670 тысяч рублей) и 150 тысяч юаней (1,45 миллиона рублей) за операцию. Молодой человек за это получил 10 процентов этой суммы 22 тысячи юаней (около 210 тысяч рублей) и немедленно купил iPhone 4 и iPad 2.

Через несколько лет его здоровье стало ухудшаться. У него началась почечная недостаточность, затем единственная почка полностью отказала. Из-за гемодиализа молодой человек вынужден сутками не вставать с кровати. Спустя семь лет после операции он живет на государственное пособие и нуждается в постоянном уходе.

Правоохранительные органы разыскали трех посредников, которые организовали подпольную операцию, а также нашли двух врачей, участвовавших в удалении почки. Посредников приговорили к тюремному заключению на сроки от трех до пяти лет, врачи попали за решетку на три года. Семья пострадавшего получила компенсацию величиной 1,47 миллиона юаней (14,4 миллиона рублей), сообщает «Лента.ру».