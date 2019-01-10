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10января
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сегодня, 15:27 5

Жительница Свободного пожаловалась на фекальные реки возле детсада

Жительница Свободного пожаловалась на фекальные реки возле детсада
Фото: instagram.com

Жительница Свободного Юлия сообщила в социальных сетях о проблеме. Амурчанку возмутили фекальные реки возле городского детского сада № 7.

«Интересно, как долго это будет продолжаться? Скоро к саду на лодке добираться нужно будет. А какие там ароматы!» – написала горожанка.

Она обратилась к мэру Свободного Владимиру Константинову с просьбой изменить ситуацию.

О проблеме также сообщил местный инстаграм-паблик svbnews.

Эту информацию в Инстаграме прокомментировала пресс-служба администрации Свободного. «Добрый день. Работы по устранению проблемы ведутся. Схема такая – сейчас туда тянут линию электропередачи. К ней подключают мощный насос, а дальше он откачивает всю жидкость из одного колодца в другой. Тот колодец, который будет осушен, пойдет в ремонт. В итоге причина не первый раз случающейся неприятности будет устранена», – заверили в пресс-службе.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в селе Чигири Благовещенского района дети катаются с фекальной горки. Там проблему должны решить до 12 января.

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#дети #ЖКХ #Свободный

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Комментарии
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  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    это нормально там же мэр «лучший жкхашник»

  • Cuba Libre

    Cuba Libre
    1 час назад

    Свободный включился в спортивную гонку! Но тут уже летние виды спорта. Гребля на байдарках, каноэ.

  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    У нас вся страна в гомне, чему тут удивляться

  • foxik62

    foxik62
    34 минуты назад

    Трамп, сука насрал.

  • Noir

    Noir
    13 минут назад

    Раз такая тема, то кому интересно между Кантемирова 23/2 и 23/3 два катка таких и уже сегодня второй день там копают золотоискатели.

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