Жительница Свободного пожаловалась на фекальные реки возле детсада

Фото: instagram.com

Жительница Свободного Юлия сообщила в социальных сетях о проблеме. Амурчанку возмутили фекальные реки возле городского детского сада № 7.

«Интересно, как долго это будет продолжаться? Скоро к саду на лодке добираться нужно будет. А какие там ароматы!» – написала горожанка.

Она обратилась к мэру Свободного Владимиру Константинову с просьбой изменить ситуацию.

О проблеме также сообщил местный инстаграм-паблик svbnews.

Эту информацию в Инстаграме прокомментировала пресс-служба администрации Свободного. «Добрый день. Работы по устранению проблемы ведутся. Схема такая – сейчас туда тянут линию электропередачи. К ней подключают мощный насос, а дальше он откачивает всю жидкость из одного колодца в другой. Тот колодец, который будет осушен, пойдет в ремонт. В итоге причина не первый раз случающейся неприятности будет устранена», – заверили в пресс-службе.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в селе Чигири Благовещенского района дети катаются с фекальной горки. Там проблему должны решить до 12 января.