Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:32 10

Власти Благовещенска хотят восстановить захоронение жены графа Муравьева-Амурского во Франции

Власти Благовещенска хотят восстановить захоронение жены графа Муравьева-Амурского во Франции

Ко Дню города администрация Благовещенска реализует проект по восстановлению захоронения супруги графа Муравьева-Амурского Элизабет Буржуа де Ришмон. Ее могила находится во французском городе Желос.

«Важными для нас остается возвращение к истории города, личностям, которые дали возможность для освоения Дальнего Востока и основания города Благовещенска. Вопрос исторической памяти остается одним из актуальных в рамках подготовки Дня города. В этом году до 2 июня мы планируем решить вопрос с восстановлением могилы жены Николая Николаевича Муравьева-Амурского.

Сначала велась неофициальная переписка, и надо отдать должное преподавателю факультета иностранных языков БГПУ Ольге Кухаренко, которая привлекла внимание к этой проблеме. В течение последнего года велась переписка и переговоры при участии консульства. И теперь мы должны официально завершить переговорный процесс, зафиксировав документально обоюдные обязательства с мэрией города Желос», – пояснила Валентина Калита на рабочем совещании.

Предварительно согласовано, что текст надписи на мраморном надгробии будет на двух языках: русском и французском. Администрация Благовещенска направила официальный запрос во Францию, в котором, помимо вопроса о восстановлении захоронения, есть предложение городу Желос стать городом-побратимом со столицей Приамурья.

В 2016 году сотрудники газеты Salut! Ça va?, издающейся в Благовещенском педуниверситете, опубликовали материал, в котором рассказали о том, что им удалось узнать подробности о жене губернатора Николая Муравьева-Амурского. В частности, с помощью друзей из Франции удалось найти её могилу.

В возрасте 35 лет из-за проблем со здоровьем Николай Муравьёв вынужден был уйти с воинской службы и отправиться на лечение во Францию. Там он познакомился с Элизабет Буржуа де Ришмон.

Вернувшись в Россию и став губернатором Тульской губернии, он женился на ней. В крещении Элизабет приняла имя Екатерина. Супруга была с мужем в Иркутске и на Дальнем Востоке. Последние 20 лет они прожили в Париже. Муравьев-Амурский был похоронен во Владивостоке. После смерти мужа Екатерина Муравьева-Амурская вернулась в родной город.

Фото: архив Ольги Кухаренко

Просмотров всего: 432

#городская власть #история

распечатать


Общество 53

В Благовещенске выставили на продажу историческое здание в центре города
Общество 11

В селе Мазаново почтили память погибших в Мазановском восстании
Экономика 3

Для Благовещенска ищут резидентов свободного порта
Культура

Осенью в Благовещенск съедутся ведущие реставраторы, научные и общественные деятели страны
Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...ООО!!! во Франции оказывается тоже есть Благовещенск и благовещенские власти...а мэра там,случайно,не Валентина Сергевна зовут?)))

  • ay

    ay
    1 час назад

    Ооо, за чей счот банкет? За счот федярального бюджета? Не? Городского? В любом случае, направлялись бы эти инициаторы в... реставраторы, на общественных началах. И в Париж, при необходимости, за свой счёт.

  • serendipity

    serendipity
    1 час назад

    Ну вообще-то для города это хорошо. Надо память восстанавливать и сохранять. Монтаж/демонтаж и украшение новогодней ёлки обходится в какую сумму? Строительство, заливка и разбор одной ледяной горки сколько стоит? Салют сколько стоит? Так что тут не такие большие расходы.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Кому надо? Монархистам? Почитателям царёва режима? За свой счёт (или меценатский) могут восстанавливать всё, что разрешат французы.

  • invv

    invv
    1 час назад

    За чей счет банкет? У нас, что в городе денег немеряно, девать некуда?

  • alex 3

    alex 3
    53 минуты назад

    Хорошее дело, благое! Поэтому в помощь Калите -меценаты, "патриархи", и прочие бояре.

  • foxik62

    foxik62
    33 минуты назад

    На своих погостах наведите порядок. Летом срач, грязь, полынь выше человека. Любим пыль в глаза пускать иностранцам, а для своих испорченный воздух из .опы.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    21 минута назад

    Приведите в порядок молоканское кладбище на Хмельницкого. На Северной кладбище в плачевном состоянии. Восстановите обелиск на месте братской могилы павших при обороне благовещенска в 1900 году. Я подозреваю что тела остались в земле. Снесли только обелиск...Интересно,помнил ли сам Муравьев о каком то Благовещенске? Тем более не говорящая на русском тетенька.

  • Ольга Кухаренко

    Ольга Кухаренко
    9 минут назад



    Тем более не говорящая на русском тетенька.



    Она прекрасно говорила и писала на русском языке, приняла православие при венчании.

  • Noir

    Noir
    5 минут назад

    Даже в то время лечиться и жить в старости уезжали за границу, ничего не поменялось.

Показать все (10) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь