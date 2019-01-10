Власти Благовещенска хотят восстановить захоронение жены графа Муравьева-Амурского во Франции

Ко Дню города администрация Благовещенска реализует проект по восстановлению захоронения супруги графа Муравьева-Амурского Элизабет Буржуа де Ришмон. Ее могила находится во французском городе Желос.

«Важными для нас остается возвращение к истории города, личностям, которые дали возможность для освоения Дальнего Востока и основания города Благовещенска. Вопрос исторической памяти остается одним из актуальных в рамках подготовки Дня города. В этом году до 2 июня мы планируем решить вопрос с восстановлением могилы жены Николая Николаевича Муравьева-Амурского.

Сначала велась неофициальная переписка, и надо отдать должное преподавателю факультета иностранных языков БГПУ Ольге Кухаренко, которая привлекла внимание к этой проблеме. В течение последнего года велась переписка и переговоры при участии консульства. И теперь мы должны официально завершить переговорный процесс, зафиксировав документально обоюдные обязательства с мэрией города Желос», – пояснила Валентина Калита на рабочем совещании.

Предварительно согласовано, что текст надписи на мраморном надгробии будет на двух языках: русском и французском. Администрация Благовещенска направила официальный запрос во Францию, в котором, помимо вопроса о восстановлении захоронения, есть предложение городу Желос стать городом-побратимом со столицей Приамурья.

В 2016 году сотрудники газеты Salut! Ça va?, издающейся в Благовещенском педуниверситете, опубликовали материал, в котором рассказали о том, что им удалось узнать подробности о жене губернатора Николая Муравьева-Амурского. В частности, с помощью друзей из Франции удалось найти её могилу.

В возрасте 35 лет из-за проблем со здоровьем Николай Муравьёв вынужден был уйти с воинской службы и отправиться на лечение во Францию. Там он познакомился с Элизабет Буржуа де Ришмон.

Вернувшись в Россию и став губернатором Тульской губернии, он женился на ней. В крещении Элизабет приняла имя Екатерина. Супруга была с мужем в Иркутске и на Дальнем Востоке. Последние 20 лет они прожили в Париже. Муравьев-Амурский был похоронен во Владивостоке. После смерти мужа Екатерина Муравьева-Амурская вернулась в родной город.

Фото: архив Ольги Кухаренко