Амурская область оказалась в числе неблагополучных по заболеваемости сифилисом

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При этом в одних регионах заболеваемость значительно выше, чем в других. Амурская область по заболеваниям, передающимся половым путем (ЗППП), относится к числу неблагополучных.

По итогам 2017 года больше всего пациентов со вновь установленным заболеванием «сифилис» (все формы) было зафиксировано в Республике Тыва – 63,7 случая на 100 тысяч населения. Согласно статистике Минздрава, в 2016 году картина в регионе была еще хуже – 85,5 случая на 100 тысяч населения. В антирейтинг вошли Иркутская и Амурская области (46,1 и 45,5 случая соответственно на 100 тысяч населения), а также Бурятия (43,2 случая на 100 тысяч человек).

Интерактивная карта: заболеваемость сифилисом в регионах России по итогам 2017 года

Ситуация с распространением гонококковой инфекцией (гонореей) хуже всего обстоит в Чукотском автономном округе (96,3 случая на 100 тысяч населения), Республике Саха (81,7 случая на 100 тысяч населения) и Республике Тыва (60,6 случая на 100 тысяч человек). Показатель Амурской области – 43,5 случая заболевания на 100 тысяч человек.

В Ненецком автономном округе в 2017 году не было зафиксировано ни одного заболевшего сифилисом. Низкие показатели по заболеваемости также в Калмыкии (2,5 случая на 100 тысяч населения), Республике Коми (4,4 случая на 100 тысяч человек).

Гонореей реже заболевали в Чечне (1,7 случая на 100 тысяч населения), Москве (2,4 случая на 100 тысяч человек) и Ленинградской области (3,2 случая на 100 тысяч россиян).

Интерактивная карта: заболеваемость гонококковой инфекцией в регионах России по итогам 2017 года

Снижение заболеваемостью венерическими заболеваниями связано не только с развитием медицины, но и с тем, что граждане РФ стали более внимательно относится к своему здоровью и регулярно обследоваться, предположила в разговоре с News.ru дерматовенеролог Елена Пак.

«Ощутимо выросла культура людей. Мы поняли, что лучше избегать случайных связей или пользоваться презервативами. Также стали чаще обращаться к врачам. Важно, что в стандартах обследования включен анализ крови на сифилис. Сейчас заболеваемость действительно снижается. Нужно отметить, что за это время была проведена большая профилактическая работа с населением», – говорит эксперт.

То, что уровень заболеваемости в регионах отличается, она связала с доступностью медицины. Также, считает врач, в маленьких поселках и деревнях люди стесняются обращаться к врачам с подобными проблемами, так как бояться, что о заболевании станет известно за пределами врачебного кабинета.

Оба недуга, передающиеся половым путем, известны человечеству с древних времен. В Европе эпидемия сифилиса, которая длилась в 1493-1543 годах, унесла жизни миллионов людей. Тогда же заболевание было занесено на территорию России, где оно получило название «французская болезнь».

С появлением антибиотиков сифилис больше не является смертельным заболеванием, при этом он, как и гонорея наносит серьезный, порой непоправимый, вред организму. В частности, утверждает Пак, болезни могут стать причиной бесплодия и инвалидности.

«Сифилис – очень серьезное заболевание, которое влияет на все органы и ткани. Об этом нельзя забывать. Самое главное, что он поражает головной мозг, и человек может остаться инвалидом. Все венерические инфекции влияют на репродуктивную функцию. Любой паразит вызывает воспаление – это изменения тканей, которые могут быть необратимыми. Например, остается рубец или спайки. Гонорея также приводит к бесплодию и к таким последствиям, как сужение уретры и перитонит», – пояснил врач.

Оба заболевания сейчас лечатся с помощью антибиотиков. При этом, отмечает Пак, успех лечения зависит от того, насколько оперативно обратился к доктору пациент. Выявить болезнь на ранней стадии помогают регулярные обследования. Но все же, напоминает специалист, лучше не допускать заражения.