Пограничник пытался съесть взятку при задержании

Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали инспектора погранслужбы Украины при получении взятки в 200 долларов. Мужчина, узнав о том, что его задерживают за взятку, попытался ее съесть.

В полиции пояснили, что пограничник содействовал в перевозке сигарет с Украины в страны Евросоюза через КПП Лужанка на границе с Венгрией.

«Задокументирован факт вымогательства тысячи долларов США... Во время получения последней части взятки в сумме 200 долларов инспектора задержали... Чтобы избавиться от предмета преступления (денег) и в дальнейшем избежать ответственности за совершение преступления, пограничник пытался их съесть», – уточняют сотрудники правоохранительных органов.

По факту преступления возбуждено дело по статье «Получение взятки», проверяется причастность других сотрудников КПП, сообщает Life.ru.