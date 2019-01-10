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10января
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сегодня, 15:03 0

Пограничник пытался съесть взятку при задержании

Пограничник пытался съесть взятку при задержании
Фото: Амур.инфо

Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали инспектора погранслужбы Украины при получении взятки в 200 долларов. Мужчина, узнав о том, что его задерживают за взятку, попытался ее съесть.

В полиции пояснили, что пограничник содействовал в перевозке сигарет с Украины в страны Евросоюза через КПП Лужанка на границе с Венгрией.

«Задокументирован факт вымогательства тысячи долларов США... Во время получения последней части взятки в сумме 200 долларов инспектора задержали... Чтобы избавиться от предмета преступления (денег) и в дальнейшем избежать ответственности за совершение преступления, пограничник пытался их съесть», – уточняют сотрудники правоохранительных органов.

По факту преступления возбуждено дело по статье «Получение взятки», проверяется причастность других сотрудников КПП, сообщает Life.ru.

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#криминал #Украина

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