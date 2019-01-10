Новые цены на бензин в Благовещенске: журналист Амур.инфо побывал на разных АЗС

Фото: Амур.инфо

В Амурском УФАС проверили январское повышение цен на бензин. Согласно мониторингу ведомства, розничные цены на некоторых АЗС повысились не более чем на 1,7 %. Журналист Амур.инфо сравнил цены, указанные на стелах разных компаний.

Роснефть в январе повысила розничные цены на своих заправках. Компания продает 92-й бензин за 42 рубля (ранее – 41,30), АИ-95 стоит 44,50 рубля (ранее 43,80), дизельное топливо реализует по 48 рублей за литр (ранее 47,20).

О повышении цен на заправках ННК Амур.инфо сообщало 5 января. Действующие цены: АИ-92 – 42,00, АИ-95 – 44,54, дизтопливо – 48,00. В группе компаний ННК Амур.инфо поясняли, что цены поднялись из-за увеличения ставки НДС с 18 до 20 %. Кроме того, при повышении был учтен уровень инфляции.

«Уровень цен на АЗС сети ННК полностью соответствует соглашению с правительством Российской Федерации, которые зафиксированы в соответствующем документе, подписанном в 2018 году», – сообщали в группе компаний ННК.

Цены на бензин у компании ДНК были снижены. АИ-92 – 41,50 (ранее – 43,50), АИ-95 – 44.00 (ранее 45,50), АИ-98 – 46,50 (ранее 48,90). Стоимость дизельного топлива выросла. Литр ДТ сейчас стоит – 48,90 (ранее 49,90).

На АЗС ВНК действуют следующие цены: АИ-92 – 41,20, АИ-95 – 43,80, АИ-98 – 46,90, ДТ – 48,80.

Стоимость топлива на АЗС «Машина»: АИ-92 – 41,30, АИ-95 – 43,80, АИ-98 – 49,50, ДТ – 49,90.

Цены на АЗС РН: АИ-92 – 41,50, АИ-95 – 44,00, АИ-98 – 46,50, ДТ – 48,90.

«Все независимые компании за период праздников снизили стоимость по бензинам. Это получилось благодаря объемам, которые мы закупили в декабре. И вот в январе они начинают приходить, и эти цены транслируются. То есть та работа, которая была нами проведена по снижению оптовых закупочных цен, естественно, наше общение со СМИ, с другими службами и ведомствами привели к снижению оптовых цен. И снижение оптовых цен сейчас транслируется независимыми в рознице», – пояснил в программе «Простые вопросы» президент Амурского топливного союза Павел Филипченко.

Следующее изменение цен возможно после 31 марта, когда закончится действие соглашения с правительством о заморозке стоимости топлива.

«До 31 марта правительством определено, что цены если и будут повышаться, то будут плавно в пределах инфляции. Это что касается вертикально интегрированных компаний. По поводу независимых компаний на первый квартал, я надеюсь, что все независимые компании подготовили запасы по бензину 92 и 95.

Мы не можем говорить о том, что будет после 31 марта. Будет ясно в конце первого квартала. Как будут экспортные альтернативы, то есть, будет выгодней, как это было в четвертом квартале прошлого года экспортировать нефть сырую и полуфабрикаты, или все-таки рынок будет наполнен топливом. Но в любом случае, та ситуация, которая была в октябре по декабрь 2018 года... Надеюсь, будут сделаны выводы, и мы не допустим этого в дальнейшем», – пояснил Павел Филипченко.

Текстовая и видеоверсии полного интервью с президентом Амурского топливного союза Павлом Филипченко доступны в разделе «Простые вопросы».

Как сообщает пресс-служба областного министерства экономического развития и внешних связей, в регионе обеспечен необходимый запас нефтепродуктов. По данным на 10 января минимальные запасы всех видов бензина и дизельного топлива соответствуют необходимым нормам. Так, бензина марки АИ-92 ориентировочно хватит на 28 суток, АИ-95 на 25 суток, ДТ на 37 суток. В ближайшие дни также ожидаются дополнительные поставки нефтепродуктов.

Фото: Амур.инфо