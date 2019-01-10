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10января
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сегодня, 13:52 0

В Благовещенске микроавтобус сбил ребенка и взрослого

В Благовещенске микроавтобус сбил ребенка и взрослого
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

Обновлено: 14:20

10 января в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшими. Микроавтобус совершил наезд на ребенка и взрослого.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, авария случилась в 11:32 на регулируемом перекрестке улиц Василенко и Институтской. Пешеходов сбила машина Mitsubishi Delica, пострадавшие – 2015 и 1957 годов рождения.

Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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#дети #ДТП #происшествия #транспорт

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