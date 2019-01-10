Трассу «Лена» в Амурской области оборудовали новыми камерами

Фото: гибдд.рф

На автомобильной дороге А-360 «Лена» Невер – Якутск с начала 2019 года введены в эксплуатацию новые камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Речь идет о четырех участках трассы, расположенных в Тындинском районе.

Как сообщает управление ГИБДД по Амурской области, это следующие участки:

– километр 40+100 (поселок Соловьевск, Тындинский район); – километр 169+396 (город Тында, Тындинский район); – километр 170+800 (город Тында, Тындинский район); – километр 171+700 (город Тында, Тындинский район).

Отмечается, что эти системы фиксации позволяют привлечь к ответственности водителей, нарушивших скоростной режим.

Пресс-служба Забайкальской железной дороги информирует, что в 2019 году на 3 железнодорожных переездах запланирована установка комплексов фото- и видеофиксации. Это станции Атамановка, Поздеевка и участок Украинка – Белогорск. Цель – профилактика нарушений правил дорожного движения и снижение аварийности.

Также предусмотрен капитальный ремонт 7 железнодорожных переездов на участках обслуживания Могзонской, Читинской, Карымской, Маргуцекской и Чернышевской дистанций пути. На эту работу будут направлены средства в размере 7,2 миллиона рублей. А на переездах на станции Чита-1 по улице Проектной, станциях Маккавеево и Могойтуй запланировано обновление автоматизированных устройств заграждения.

В 2018 году камерами видеонаблюдения были оснащены железнодорожные переезды на станциях Серышево, Свободный и на 7 841 километре перегона Арга – Серышево. Кроме того, по инвестиционной программе ОАО «РЖД» в декабре 2018 года комплексами фото- и видеофиксации оборудованы 3 железнодорожных переезда на станциях Гыршелун, Харагун и Солнцево.

В рамках ремонтных работ выполнено асфальтирование переезда на станции Арабатук, двух переездов на станции Харагун. На участке обслуживания Белогорской дистанции пути проведен ямочный ремонт на 13 железнодорожных переездах. Такая же работа осуществлена на переезде станции Гудачи Магдагачинской дистанции пути.

В рамках усиления профилактических мер установлены макеты поврежденных автотранспортных средств вблизи железнодорожных переездов на участках обслуживания Петровск-Заводской, Маргуцекской, Борзинской и Оловянинской дистанций пути. Кроме того, на станции Возжаевка нанесены поперечные шумовые полосы. На 50 переездах установлены баннеры наглядной агитации.