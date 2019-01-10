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сегодня, 13:18 0

От минус 7 и ниже: прогноз погоды в Амурской области на 11 января

От минус 7 и ниже: прогноз погоды в Амурской области на 11 января
Фото: vk.com/catism

В пятницу, 11 января, в Амурской области ожидается переменная облачность. Местами по северу пройдет слабый снег.

Ветер южный, юго-западный, от 0 до 5 метров в секунду. Местами его порывы усилятся до 11 метров в секунду. В темное время суток температура воздуха понизится до 22…27, местами будет 32…37 градусов. Днем столбики уличных термометров покажут 8…13, местами 18…23 градуса ниже нуля.

В Благовещенске 11 января установится малооблачная погода без осадков. Ветер южный, 5–10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 21…23, днем уличные термометры покажут 7…9 градусов ниже нулевой отметки, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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