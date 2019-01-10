Полицейские выяснили, кто похитил телефон у сотрудницы благовещенского магазина (видео)

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В дежурную часть отдела полиции Благовещенска поступило сообщение от жительницы областного центра 1982 года рождения. Женщина сообщила, что у нее с рабочего места неизвестный похитил сотовый телефон.

Предварительно установлено, что молодой человек, находясь в помещении одного из магазинов Благовещенска, воспользовался тем, что горожанка отвлеклась, и похитил с ее рабочего места мобильник.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей, и личность подозреваемого была установлена. Это житель Благовещенска 2001 года рождения. Отмечается, что он неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. Похищенный телефон горожанин продал, а вырученные средства потратил на собственные нужды.

По факту кражи мобильника СО МО МВД России «Благовещенский» было возбуждено уголовное дело. При этом сообщается, что законные представители благовещенца полностью возместили потерпевшей причиненный им ущерб.

Парень сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Видео пресс-службы УМВД России по Амурской области