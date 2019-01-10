В 2020 году в Благовещенске начнут строить новый роддом

Строительство нового роддома на 150 мест в Благовещенске глава региона Василий Орлов обсудил на встрече с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Речь шла о включении проекта в федеральную госпрограмму «Развитие здравоохранения».

Как сообщает пресс-служба амурского правительства, проектно-сметную документацию необходимо подготовить к июню 2019 года. Приступить к строительным работам планируется в 2020 году. Стоимость проекта – порядка 2,3 миллиарда рублей. Ранее Амур.инфо сообщало, что деньги на разработку ПСД на строительство родильного дома депутаты предусмотрели при принятии нового бюджета. Документация обойдется в 12,6 миллиона рублей.

До этого строительство учреждения планировали начать в 2019 году. Здание хотели расположить в 106 квартале, в районе Загородной – Октябрьской. Сообщалось, что нынешний корпус требует капитального ремонта, а денег на это нет. Роддом был построен больше 30 лет назад.

В 2016 году благовещенский роддом посещал Александр Козлов, будучи амурским губернатором, вместе с корреспондентом «Альфа-канала» Дарьей Константиновой.

Тогда журналист собрала жалобы на состояние роддома от беременных женщин и молодых мам и передала их областным властям. В частности, недовольства касались душа в подвале, состояния туалетов и палат.

Фото: архив Амур.инфо