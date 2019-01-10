16-летняя школьница зарабатывает 1 миллион в месяц
Наталья Землянухина живет в Октябрьском районе Волгоградской области и зарабатывает благодаря Инстаграму миллион рублей в месяц. Она запустила несколько проектов в интернете и получает деньги, не выходя из дома.
Два года назад Туся (так ее называют все близкие и родные, а также подписчики) начала вести канал, в котором рассказывала о том, как она лечится от анорексии. Девушка пишет о занятиях спортом и правильном питании. Совместно со специалистами девушка организовала фитнес-марафоны. Сегодня на ее аккаунт подписались более 746 тысяч человек.
«Я стала получать деньги за рекламу в своем блоге, за организацию фитнес-курса, открыла ИП и стала выпускать многофункциональные ежедневники, иллюстрированные книги», – рассказала Наталья корреспонденту «Волга-Медиа.ру».
Сегодня школьница зарабатывает примерно миллион рублей в месяц. У Наташи много планов на будущее, но после окончания школы она планирует остаться в Волгоградской области и развивать бизнес.
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⠀ Сейчас я очень внимательно слушаю свой организм, чтобы понять, чего он вообще хочет. ⠀ Вчера я, не пытаясь уложиться в норму калорий, осознанно наелась домашнего паштета и хлебушка. Раньше восприняла бы это за срыв, а тут просто захотела и съела 4 жирненьких бутерброда без всякого «угрызения совести». ⠀ ⠀ Кто-то ещё написал негодующее сообщение : «Ты говорила, что будешь питаться на 1500 калорий, но по факту ешь больше. Не вводи никого в заблуждение, ты же на такую скромную калорийность похудеешь, а не наберёшь» ⠀ Ага. Я уже и сама поняла, что питание на такую калорийность организму не подходит несмотря на то, что мне её подобрал врач исходя из диагноза и образа жизни. Он сказал питаться сбалансированно, на 1500 калорий в день, из которых 100 г белка, 70 г жиров и 125 г углеводов. ⠀ Ну а после вчерашних бутербродов перед сном и отличного самочувствия на утро я решила, что не буду слушать врача. 1500 калорий для меня — хоть и не голодно, но для восстановления мало. ⠀ Буду повышать. Иногда нужно слушать не врачей или тренеров, а свой организм. Он больше истины скажет. ⠀ ⠀ Но продолжать подсчёт я буду. ⠀ Почему? ⠀ За последние три года я как только не питалась. ⠀ Ела на 300-900 калорий во времена анорексии, из-за чего и начались все мои проблемы со здоровьем и психикой. ⠀ Страдала от компульсивных перееданий, когда истощённый организм не слушал мозг и просил есть, есть, есть без остановок. ⠀ Была зависима от подсчётов в первый год восстановления. Тогда я считала каждую крошку. Не ела в кафе и в гостях, потому не могла посчитать там калорийность еды. Ходила голодная, когда норма калорий была набрана, и впихивала в себя еду, когда эти калории недобирала. ⠀ Больше года я не считала калории и питалась по интуиции. Бывало, что я ела очень мало, а в один прекрасный день набрасывалась на всю еду в доме. Я недобирала белок, из-за чего мне поставили ещё один диагноз — «белковая недостаточность». Я ела много сладкого, что разрушало мой гормональный фон. ⠀ Сейчас я поняла, что мне нельзя питаться интуитивно с такими проблемами со здоровьем. Поэтому и возвращаюсь к подсчёту, чтобы питаться сбалансированно и добирать свою норму белков, жиров и углеводов. ⠀ Такие дела 😀
«В Москву переезжать не хочу, Волгоград для меня – идеальное место. Уеду в город, уже купила квартиру, сейчас там идет ремонт, поступлю на заочное и буду осуществлять еще больше своих идей», – делится планами на будущее девушка.
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⠀ Продолжаю рассекречивать свой проект 😌 ⠀ В предыдущей части говорила о том, что я много зарабатываю с курса и рекламы, поэтому обеспечиваю себя сама и в деньгах не нуждаюсь. Но меня реально стали угнетать мысли о том, что в один момент я остановилась на достигнутом, хотя способна на большее. ⠀ Сначала я думала о новом марафоне, но потом вспомнила о мечте, которую планировала осуществить с наступлением совершеннолетия: создать что-то такое, что люди в другом уголке страны могли бы держать в руках и сразу вспоминать обо мне. ⠀ Но зачем откладывать свою мечту на потом, если можно приступить к её исполнению прямо сейчас? Правильно, незачем! ⠀ Это забавно, но в первые же минуты мой бизнес закрылся не успев открыться, потому что я не смогла ответить на самый важный вопрос о том, ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЧЕГО Я ВООБЩЕ ХОЧУ БЫТЬ? ⠀ После этого прошло буквально несколько дней, и мне написала @rakamakafit . Эта девушка для меня - ходячий генератор идей. Всегда восхищалась тем, как один за другим размножаются её проекты, и как она вообще всё успевает. Мне нравится общение с подобными людьми, потому что после него я вдохновляюсь и заряжаюсь невероятной энергией. ⠀ Так случилось и в этот раз.. Настя настолько заинтересовала меня своим сообщением, что я даже прервала тренировку: ⠀ - Туся, у тебя очень круто развит личный бренд! Ты не задумывалась о собственном производстве? - Задумывалась, но никак не могу придумать что-то оригинальное. - Есть же масса вариантов: спортивная одежда, платья, боди, еда, украшения, ежедневники, сум.. - СТОП, ЧТО ТЫ СКАЗАЛА? ЕЖЕДНЕВНИКИ? А ВЕДЬ ЭТО ИДЕЕЕЕЯ! - Ну вот! Уверена, что с твоей фантазией у тебя всё получится. У меня был опыт недавно с такого рода продукцией, поэтому если будут вопросы - обращайся, я всегда буду рада помочь! ⠀ Спала ли я в тот день? Да, три часа. Остальное время визуализировала и записывала все свои идеи в заметки. ⠀⠀ ⠀ Вы думаете, что интригу я раскрыла? А вот и нет 😛 Теперь интриг стало ещё больше, потому что это будет не простой ежедневник, а... ⠀ Ну а сейчас продолжать?
Сейчас школьница наняла себе в штат 8 человек, они помогают ей справляться со всеми делами, организуют работу страницы, а также помогают в организации благотворительного фонда для помощи детям-сиротам.
Идти дальше девушку вдохновляет Ольга Бузова, а черпает идеи девушка исключительно из своей головы.
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