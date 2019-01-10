16-летняя школьница зарабатывает 1 миллион в месяц

Наталья Землянухина живет в Октябрьском районе Волгоградской области и зарабатывает благодаря Инстаграму миллион рублей в месяц. Она запустила несколько проектов в интернете и получает деньги, не выходя из дома.

Два года назад Туся (так ее называют все близкие и родные, а также подписчики) начала вести канал, в котором рассказывала о том, как она лечится от анорексии. Девушка пишет о занятиях спортом и правильном питании. Совместно со специалистами девушка организовала фитнес-марафоны. Сегодня на ее аккаунт подписались более 746 тысяч человек.

«Я стала получать деньги за рекламу в своем блоге, за организацию фитнес-курса, открыла ИП и стала выпускать многофункциональные ежедневники, иллюстрированные книги», – рассказала Наталья корреспонденту «Волга-Медиа.ру».

Сегодня школьница зарабатывает примерно миллион рублей в месяц. У Наташи много планов на будущее, но после окончания школы она планирует остаться в Волгоградской области и развивать бизнес.

«В Москву переезжать не хочу, Волгоград для меня – идеальное место. Уеду в город, уже купила квартиру, сейчас там идет ремонт, поступлю на заочное и буду осуществлять еще больше своих идей», – делится планами на будущее девушка.

Сейчас школьница наняла себе в штат 8 человек, они помогают ей справляться со всеми делами, организуют работу страницы, а также помогают в организации благотворительного фонда для помощи детям-сиротам.

Идти дальше девушку вдохновляет Ольга Бузова, а черпает идеи девушка исключительно из своей головы.