Минздрав России поможет в лечении амурских онкобольных детей с гепатитом С

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Глава региона Василий Орлов в Москве встретился с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Отдельное внимание во время беседы было уделено ситуации с выявлением гепатита С у онкобольных детей – пациентов гематологического отделения Амурской областной детской клинической больницы, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Федеральный минздрав окажет помощь в индивидуальном лечении онкобольных детей, у которых был выявлен вирус гепатита С. Ведущие российские специалисты окажут всеобъемлющую консультативную помощь, в случае необходимости – приедут в Приамурье», – прокомментировал Василий Орлов.

Состояние детей в настоящее время компенсированное. В конце 2018 года в Приамурье было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Ранее Амур.инфо сообщало, что по предварительной информации на территории Амурской области было зарегистрировано 26 детей разных возрастных групп, имеющих онкологические заболевания и положительные анализы крови на наличие гепатита С. Источник заражения не установлен.