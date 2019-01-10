Экс-амурчанин Андрей Сухомесов больше не является сити-менеджером сахалинского Холмска

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Бывшего главу Зейского района Андрея Сухомесова, который последние два года был мэром Холмска Сахалинской области, не переизбрали на эту должность. Местные депутаты провели новые выборы после того, как в сентябре поменялся депутатский корпус.

В середине декабря 2018 года из девяти претендентов конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов, за которых должны были проголосовать народные избранники. В их числе был и.о. главы администрации Холмска Андрей Сухомесов. Экс-глава Зейского района возглавил муниципальное образование на Сахалине в марте 2016 года.

Его выбрали депутаты прошлого созыва. Контракт с Андреем Сухомесовым был действительным до окончания полномочий представительного органа местного самоуправления, то есть до сентябрьских выборов. После этого до новых выборов сити-менеджера Холмска Андрей Модестович исполнял обязанности главы.

То, что в итоге 20 декабря депутаты выбрали одного из его оппонентов, Андрей Сухомесов в телефонном разговоре прокомментировал так: «Во-первых, в любом случае работать надо как минимум два срока для того, чтобы что-то получилось. Подобралась прекрасная слаженная команда. И с полуслова и полувзгляда все понимали друг друга. Есть старый такой фильм "Смерть на взлете" – то есть только-только все начинается, раскручивается. Конечно, много того, что хотелось и хочется сделать. Вообще, работа очень интересная».

Андрей Модестович уточнил, что результаты прошедших выборов сити-менеджера сейчас в суде оспаривают два человека, которых комиссия отсеяла и не допустила до депутатского голосования. Поэтому дальнейших планов Андрей Сухомесов, по его словам, пока не строит и остается на Сахалине.

«Хочется, во-первых, сначала отдохнуть: ко мне сюда приезжали дети, внуки – только что уехали. Поэтому пока планов нет. Во-вторых, еще не совсем понятно, потому что, после того как комиссия прошла, часть кандидатов подала в суд, идет судебное разбирательство. Не совсем понятно, чем закончится та самая работа комиссии по выборам нового главы муниципального образования. Нужно дождаться чем закончится эта история. По решению суда результаты могут быть пересмотрены», – рассказал Андрей Сухомесов.

Как сообщало Амур.инфо, в июле 2015 года Сухомесов оставил пост главы Зейского района. В октябре амурчанин занял пост вице-мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Холмского района Сахалинской области. С января 2016 года он исполнял обязанности мэра Холмска. На остров амурчанин уехал вслед за экс-губернатором Приамурья Олегом Кожемяко.

Ранее из администрации Холмска ушла еще одна амурчанка – бывший министр соцзащиты Юлия Рябинина, которая вернулась в Благовещенск и стала заместителем мэра.

Другой экс-амурчанин – Сергей Житник, которого за нарекания в работе тогда еще губернатор Амурской области Кожемяко снял с должности руководителя аппарата губернатора и правительства Приамурья, все еще числится управляющим делами Холмского городского округа.