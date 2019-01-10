Чемпионку Олимпийских игр многократно насиловал тренер

21-летняя Сим Сок Хи (Shim Suk-hee), двукратная олимпийская чемпионка Олимпиады, многократная чемпионка мира по шорт-треку из Южной Кореи, обвинила своего тренера в постоянных изнасилованиях. Это произошло на заседании суда, который решал вопрос о заключении Чо Чже Бома под стражу из-за рукоприкладства.

Сим рассказала, что наставник постоянно избивал ее хоккейной клюшкой. За три недели до Олимпиады-2018 спортсменка упала в обморок от боли и покинула сборную страны. Вернуться она решилась только после вмешательства Федерации конькобежного спорта.

Лишь в январе 2019 года девушка рассказала, что помимо побоев, тренер насиловал ее с 17-летнего возраста. Это происходило постоянно во время сборов и соревнований.

Сим рассказала, что мужчина угрожал разрушить ее спортивную карьеру, если она кому-то что-то расскажет. Сим Сок Хи рассказала об этом только в зале суда, когда бывший тренер уже не смог бы никак навредить ее карьере.

Сейчас тренер приговорен к 10 месяцам тюрьмы. Доказано, что он избивал минимум трех воспитанниц. Полиция Южной Кореи завела дело об изнасиловании, но тренер полностью отрицает свою вину, сообщает ТВЦ.