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В Сковородине простятся с 15-летней девушкой, погибшей в ДТП вместе с парнем

В Сковородине простятся с 15-летней девушкой, погибшей в ДТП вместе с парнем
Фото: пресс-служба УГИБДД по Амурской области

В четверг, 10 января, в городе Сковородино похоронят 15-летнюю девушку, погибшую в ДТП вместе с парнем. Примерно через сутки после трагедии умерла мама погибшего молодого человека.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», поздним вечером в Рождество на трассе близ Большого Невера легковушка врезалась в стоявший грузовик. Девушка и парень, находившиеся в легковом авто, погибли. Двойная смерть молодых людей вызвала общественный резонанс. Пользователи соцсетей обсуждают случившееся. В мессенджере распространяется сообщение о том, что маме погибшей девушки не на что похоронить дочь. «Люди, помогите, пожалуйста! Надо похоронить девочку 15 лет, Королева Ангелина. Немного не хватает. Пожалуйста, помогите!» – говорится в голосовом сообщении.

Девочка жила в Сковородине, ее и двоих сыновей мама воспитывала одна. Женщина работает на железной дороге. В администрации города сообщили, что финансовую помощь ей оказали. По словам замглавы администрации Сергея Заволжина, на проведение похорон администрация выделила 15 тысяч рублей. Прощание с девочкой состоится 10 января в 13 часов на городском кладбище.

Парня, управлявшего «тойотой», похоронят в пятницу, 11 января, в Соловьевске, где он жил с родителями и сестрой. «Хорошая, благополучная семья… 7 января произошло это трагическое ДТП, а 8 января умерла мама этого парня. До этого она долго, около двух лет болела», – сообщила глава поселка Лидия Вдовиченко. По ее словам, за материальной помощью в организации похорон молодого человека в сельсовет никто не обращался.

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#ДТП #Сковородино

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