Подрядчика на космодроме Восточный обвиняют в хищении почти 26 миллионов рублей

Суд избрал меру пресечения руководителю подрядной организации, работавшей на строительстве космодрома Восточный. Гендиректора АО «Лео Телеком» обвиняют в том, что он обманом завладел более чем 25 миллионами рублей, которые принадлежали ЦЭНКИ, причинив тем самым материальный ущерб в особо крупном размере.

Органы предварительного следствия обвиняют руководителя компании-подрядчика в том, что с августа по декабрь 2017 года, используя своё служебное положение, он умышленно, путем обмана, завладел принадлежащими ФГУП «ЦЭНКИ» денежными средствами в сумме 25 869 780 рублей.

Сам генеральный директор был задержан в международном аэропорту Шереметьево при попытке выезда во Вьетнам. Доказательств, подтверждающих его доводы, что он приобрел обратный билет в Россию на январь 2019 года, не было представлено.

Следователь с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Он считает, что, находясь на свободе, руководитель компании-подрядчика может скрыться от следствия. Прокурор поддержал ходатайство.

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрета определённых действий либо залога.

Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство и посчитал, что, находясь на свободе, обвиняемый может оказать давление на свидетелей по делу из числа сотрудников АО «Лео Телеком». Имея доступ к документам и предметам, имеющим доказательственное значение для уголовного дела, он может их уничтожить либо скрыть от следствия, а также внести в документы существенные изменения.

В результате суд счел, что избрать более мягкую меру пресечения, чем заключение под стражу, невозможно, поскольку иная мера пресечения не в состоянии обеспечить надлежащее поведение обвиняемого и его явку к следователю и в суд. Поэтому было принято решение заключить обвиняемого под стражу сроком на два месяца – до 28 февраля 2019 года, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.