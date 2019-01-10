В Приморье пытались незаконно ввезти крупную партию леса из Амурской области

Из Амурской области в Приморье пытались вывезти крупную партию леса без карантинных сертификатов. На 265-м километре федеральной дороги Хабаровск – Владивосток сотрудники ДПС и специалисты управления Россельхознадзора остановили большегруз, перевозивший более 31 кубометра пиломатериалов.

«Поскольку продукция прибыла на территорию Приморья из Амурской области, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по таким опасным вредителям леса, как непарный шелкопряд и усачи рода Монохамус, перевозка пиломатериалов, в которых могут содержаться карантинные объекты, представляет потенциальную опасность из-за возможного распространения этих вредителей», – сообщает управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

За нарушение правил вывоза подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны без необходимых документов в отношении перевозчика возбуждено административное производство.