В России создана одноразовая съедобная посуда: обзор прессы

Каково состояние дел в сельском хозяйстве России; что пишет критика о фильме «Т-34»; как изменится облик Благовещенска. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Еженедельник «Аргументы неделi». Наибольшего внимания заслуживает большая статья под заголовком «Неладно что-то в королевстве сельском…». Если коротко: на фоне колосящихся, поросящихся и жнущихся всё новых и новых рекордов, обещаний президента Путина на пресс-конференции увеличения экспорта сельхозпродукции до 25 миллиардов долларов (что выше даже экспорта вооружений), состояние дел в сельском хозяйстве реально плачевно. Да и рекордным экспортом не след гордиться: на Запад и Восток мы гоним «продовольственную нефть», то есть, сырье – зерно и рыбу, а не продукты глубокой переработки.

Еще интересна статья о правде зарождения жизни на Земле, но про Адама и Еву прочтите сами.

Вам статья

Главная тема «Амурской правды» – ремонт улиц Благовещенска и изменение его архитектурного облика. Из статьи Елены Васильевой вы узнаете, что дизайн областного центра прорабатывается с использованием опыта лучших городов страны. А когда люди увидят улучшения, они по-другому начнут смотреть на город и не захотят уезжать. То есть, и таким образом можно решать демографические проблемы. Как видите, всё просто.

Очень интересно

Перелистывая газету, сделал вывод, что не обязательно первостраничный анонс определяет главную тему номера: в «Амурке» любой материал – главный. Сам же я зачитался колонкой Андрея Анохина, в которой журналист приводит монолог простого сельского труженика – о жизни, о быте, о привязанностях, о том, что мешает и о том, что вселяет надежду. Согласитесь, сложно сломать человека, если надежду на нормальную жизнь вселяет даже обычное, природой данное увеличение длительности дня. Прочтите.

Также в номере

Не смог пропустить я и заметок Андрея Митрофанова о фильме «Т-34». Было интересно: совпадет ли мой взгляд на постановку с мнением вполне авторитетного известного рецензента. Совпал. Было бы время, я бы устроил вам фейерверк из цитат из этой публикации: написано, как всегда, ёмко и остроумно. Не просто остроумно, а умно! В дополнение к написанному автор материала привел рассказ актрисы Старшенбаум о том, как она готовилась к роли изможденной узницы концлагеря, готовой пожертвовать жизнью, лишь бы вырваться из ада неволи (внимание!): она не ходила в рестораны, не посещала светские мероприятия и не красилась. И с сожалением откладывая в сторону «Амурку», переключаюсь на другие издания.

Об этом пишут все

Отмечу, что отклики на «Т-34» есть и на страницах «Российской газеты». Помимо всего прочего, проводится параллель с давним советским фильмом «Жаворонок», в котором тоже рассказывается про побег на «тридцатьчетверке» из плена. Но то был советский фильм. Фильм, которому веришь. Может, еще и потому, что сценарий был написан поэтом Орловым – фронтовиком-танкистом, всю жизнь носившим бороду, чтобы скрыть ожоги: горел в своем танке.

При этом отмечу: все, что я сказал, повторяя газеты, совсем не означает, что я отвращаю вас от посещения кинотеатра.

На посошок

И напоследок тоже «Российская газета», где прочел о том, что ученые создали Самарского политеха одноразовую съедобную посуду. Тарелки и стаканы сделаны из яблочного пюре. Ученые рассматривали и другие варианты: посуду из моркови, из тыквы, кабачков и т.д., но остановились на яблоках.

На технологических подробностях останавливаться не буду, скажу лишь, что эта посуда выдерживает кипяток в течение часа. По окончании трапезы ее можно либо выкинуть (она в скором времени бесследно растворится), либо съесть. Единственное, чего не понял: если съесть стакан, то из чего запить съеденное? Но это мелочи: в конце концов, можно взять два стакана – один, как печенюшку, съесть, а из другого запить. Правда же?