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10января
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сегодня, 09:54 1

В праздники из магазинов Приамурья изъяли 150 килограммов небезопасной продукции

В праздники из магазинов Приамурья изъяли 150 килограммов небезопасной продукции
Фото: www.amur.info

В дни новогодних праздников в магазинах Амурской области изъяли около 150 килограммов мясной, молочной, куриной и рыбной продукции, кондитерских изделий, плодоовощной продукции с истекшими сроками годности, без маркировки или без документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Амурской области в праздничные дни уделяли пристальное внимание торговым сетям, а также небольшим торговым точкам, расположенным в жилых кварталах городов и сельских поселениях и объектам мелкорозничной торговли.

В итоге проверок было возбуждено 16 дел об административных правонарушениях.

Управление Роспотребнадзора напоминает: в целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений при покупке продуктов питания следует обращать внимание на ее внешний вид, наличие информации о продукте, в том числе о дате изготовления и сроках годности, условиях хранения.

О фактах реализации товаров с истекшим сроком годности, ненадлежащего качества, без документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности, можно сообщать по телефону горячей линии 8(4162) 20-20-20, с 10 до 17 часов ежедневно.

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#происшествия #торговля

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