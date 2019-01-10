В амурском отделении Пенсионного фонда рассказали об изменениях, связанных с пенсиями

С 2019 года в России начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Об изменениях рассказали в амурском отделении Пенсионного фонда России.

Предполагается длительный переходный период, который начался с 1 января 2019 года и завершится в 2028 году, когда в 65 лет будут выходить на пенсию мужчины, родившиеся в 1963 году, и в 60 лет – женщины 1968 года рождения. На шесть месяцев раньше наступления нового пенсионного возраста смогут выйти на пенсию граждане, которым предстояло назначение пенсии в 2019 и 2020 годах.

Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019 году увеличивается на один год. Реальное повышение при этом составит полгода – такой шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Первыми воспользоваться ею смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям прежнего законодательства. В основном это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения, которых повышение пенсионного возраста коснется первыми. За счет льготы выходить на пенсию они начнут уже с июля 2019 года.

Сохранится и категория работников, кого не затронет повышение пенсионного возраста. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которых работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой̆ выслуги лет. При этом с 2019 года назначение пенсии в таких случаях происходит также с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который вступает в силу с момента приобретения необходимой̆ выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2019 года необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через шесть месяцев – в октябре 2019 года.

Как и раньше, для назначения страховой пенсии необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в 2019 году дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.

«Следует отметить, что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности», – сообщили в ОПФР.

Горячая линия в ОПФР по Амурской области: (4162) 202-400.