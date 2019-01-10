В Амурске похороны криминального авторитета собрали многолюдную процессию (видео)

В городе Амурске Хабаровского края похоронная процессия собрала несколько сотен человек. Пришлось даже перекрывать движение по улицам. Как сообщает автор видео, хоронили «смотрящего за городом, воровского авторитета Юрия Зарубина».

Как сообщает «Взгляд», видео массового шествия за гробом криминального авторитета опубликовали на YouTube.

По данным пользователей соцсетей, из-за похорон «смотрящего» Юрия Зарубина (Зарубы) в Амурске перекрыли движение и посыпали дороги песком. Также некоторые комментаторы утверждали, что на похоронах присутствовали высокопоставленные региональные силовики.

Глава пресс-службы регионального управления МВД Ирина Щеголева сообщила, что начальник отдела МВД по Амурскому району в процессии не участвовал. Несмотря на это, она рассказала о проведении служебной проверки по факту заявления об участии представителя МВД в похоронах, пишет «Росбалт».

«Информация о перекрытии движения является недостоверной. Участники процессии сами пытались это сделать, но сотрудники ГИБДД это пресекли и выписали нарушителям протоколы за нарушение правил дорожного движения», – добавила Ирина Щеголева.

Как сообщает РИА Новости, в прокуратуре Хабаровского края сказали, что утверждения о присутствии прокурора Амурска на похоронах криминального авторитета недостоверны.

Щеголева также отметила, что автор видео состоит на учете в органах внутренних дел.

Сообщается, что в настоящий момент видео уже недоступно на нескольких интернет-ресурсах. По данным «Онлайн 812», похороны вызвали большое возмущение у жителей города.

Под видеозаписью процессии к настоящему времени написали 37 комментариев. «Страна цапков», – написал пользователь. «Люди пришли проводить в последний путь, по числу которых можно сказать, что упокоившийся был уважаемый, так что не надо разводить скандалы на пустом месте. Неважно, кто пришел проститься, МВД или прокуратура, как сейчас пишут. Все люди, и все смертные», – поделился мнением комментатор. «Уже для авторитетов дороги перекрывают! Как после такого в рамках закона оставаться?!» – удивляется пользователь.