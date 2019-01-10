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10января
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сегодня, 09:30 1

Военные Амурской области вышли на полигоны

Военные Амурской области вышли на полигоны
Фото: structure.mil.ru

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, стартовали первые практические занятия в составе отделений, экипажей и расчетов. На полигоны выведено более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

Занятиям в составе боевых групп предшествовал месячный курс интенсивной одиночной подготовки военнослужащих. В ходе боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов, военнослужащие отработают множество нормативов на занятиях по огневой, тактической, инженерной и другим видам занятий боевой подготовки, а также научатся совместно действовать в обороне и наступлении.

При обучении будет сделан упор на освоении опыта современных военных конфликтов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. В частности, половина практических занятий будет проведена в ночных условиях в сложной, быстро меняющейся обстановке имитирующей современный общевойсковой бой. В тренировках будет задействована специальная и боевая техника, вооружение и экипировка «Ратник».

Завершится боевая учеба проведением контрольных боевых стрельб отделений, которые покажут уровень готовности к выполнению более сложных учебно-боевых задач.

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#военные

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